10:38 07.08.2025

Кабмін унормував термін "територія, прилегла до об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона"

Кабінет міністрів України унормував термін "територія, прилегла до об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона".

Згідно з постановою №938 від 6 серпня, уряд вніс зміни і доповнення до Порядку встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан і Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану.

Так, у документи введено термін "територія, прилегла до об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона", — територія, яка межує з об’єктом, щодо якого здійснюється державна охорона, або яка може бути використана для проїзду чи проходу до такого об’єкта чи спостереження за ним, межі якої визначені військовим командуванням, яким встановлено особливий режим на відповідній території, за зверненням Управління державної охорони.

"За зверненням Управління державної охорони на території, прилеглій до об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона, військовим командуванням разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть встановлюватися особливості порядку виконання заходів особливого режиму та обмеження щодо залучення Збройних сил, Держспецтрансслужби, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції, СБУ, ДПС, ДМС, ДСНС, військових адміністрацій до їх здійснення", - йдеться в новому положенні.

Також зазначається, що сили та засоби Управління держохорони залучаються до вирішення завдань, пов’язаних із встановленням та здійсненням заходів особливого режиму, виключно на території, прилеглій до об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона, згідно з їх призначенням та специфікою діяльності.

Крім того, унормовано, що сили та засоби Управління держохорони залучаються до вирішення завдань, пов’язаних із перевіркою документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану виключно на території, прилеглій до об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона, згідно з їх призначенням та специфікою діяльності.

