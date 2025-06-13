Інтерфакс-Україна
Події
11:38 13.06.2025

Ізраїльська влада вважає, що їй вдалося суттєво пошкодити іранський ядерний об'єкт у Натангу

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Влада Ізраїлю вважає, що під час нічних ударів їм вдалося значно пошкодити об'єкт зі збагачення урану в іранському місті Натанг, повідомляє The Times of Israel.

"Ізраїльські офіційні особи, які курують питання оборони, вважають, що під час авіаударів вдалося завдати значних пошкоджень об'єкту в Натангу", - пише видання.

Раніше в МАГАТЕ повідомили, що після ударів по Натангу даних про перевищення допустимого рівня радіації не надходило.

Теги: #іран #ізраїль #обєкт

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