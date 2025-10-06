"Чернігівобленерго" повідомляє про влучання в енергетичний об'єкт вночі

Вночі ворог обстрілював Ічнянщину, що на південному сході Чернігівської області, є влучання в енергетичний об’єкт, повідомила пресслужба "Чернігівобленерго".

"Вночі ворог обстрілював Ічнянщину. На жаль, знову маємо влучання в енергетичний об’єкт. Енергетики уже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння - робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - йдеться у повідомленні обленерго у телеграм-каналі у понеділок.