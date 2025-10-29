Влучання по Краматорській ВЕС може вплинути на енергетичну ситуацію в регіоні - Greenpeace Україна

Удари по трьох вітрогенераторах Краматорської ВЕС є цілеспрямованим актом знищення української енергосистеми, проте це не лише удар по інфраструктурному об’єкту, а й також екологічний злочин, що може спричинити збільшення навантаження на лінії, по яких електроенергія йде на Донеччину, вважає координаторка кампаній зеленої енергетики Greenpeace Україна Маріне Абрямян.

"За офіційною інформацією, три вітрогенератори, що знищили росіяни, мали кожен встановлену потужність по 4,5 МВт (загалом 13,5 МВт). Енергосистема України є об’єднаною. Це означає, що втрата об’єкту електрогенерації в одній частині України, може бути (й буває) відчутною споживачами в іншій. Проте, говорячи про Донецьку область, дійсно - для регіону це є досить критичним, незважаючи навіть на відносно маленькі обсяги генерації", - пояснила вона в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами спеціалістки, починаючи з 2014 року регіон зазнав суттєвих втрат енергетичної інфраструктури, оскільки з окупацією росіяни забрали під контроль декілька великих вугільних станцій (Старобешівська ТЕС, Зуївська ТЕС) й найбільшу ВЕС регіону - Новоазовську (79,3 МВт встановленої потужності). Також, попри закриття даних з 2022 року щодо стану обсягів електрогенерації, відомо про втрату Курахівської ТЕС (тимчасово-окупована) й постійні обстріли Слов’янської ТЕС. Також на сусідній Луганщині знищені або окуповані всі електростанції.

"Це все свідчить про те, що великі об’єкти електрогенерації, які зазвичай забезпечують енергетичну стабільність в об'єднаній енергосистемі, більше не виконують цю функцію. А втрата цих ВЕС, означає необхідність збільшення навантаження на лінії, по яких електроенергія йде на Донеччину з інших регіонів (тобто триваліші відключення та обмеження у споживанні)", - зазначає Абрямян.

За словами спеціалістки, це не перші прицільні удари по вітрогенераторам ВЕС, адже представники Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) ще у 2024 році заявляли про 11 вітрових турбін, знищених внаслідок саме прицільних ударів російських ракет та дронів.

Минулого року колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв про прицільний удар по СЕС у одному з тилових регіонів України.

"Проте, зелена енергетика за своєю суттю є децентралізованою. Ми знаємо, що СЕС продовжують роботу навіть коли частина панелей побита уламками збитих дронів. Якщо одна вітрова турбіна вийшла з ладу - це не означає що вся станція припиняє генерацію електроенергії. Саме ця якість електрогенерації з ВДЕ робить її важливою для України в цей час", - підкреслила Маріне Абрямян.

Координаторка також звернула увагу на те, що попри бойові дії на території, Україна має неймовірний вітро- та сонце- потенціал для розвитку електрогенерації з ВДЕ.

"За дослідженням Грінпіс, 1% від земель, придатних для використання у сонячній та вітровій енергетиці, здатен повністю задовольнити попит України на електроенергію. Звісно, це в жодному разі не землі природоохоронного фонду України, не цінні території Карпатського високогір’я, де зараз будують кілька ВЕС, через що тривають судові процеси. Відбудова України має базуватися на зеленій енергетиці, а зелена енергетика - це та, що не шкодить довкіллю", - додала Абрямян.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" військові, що проходять службу поблизу Краматорська - три вітротурбіни були символом міста. Ворог завдавав прямих ударів за допомогою БПЛА по черзі на кожен вітряк - 22, 24 та 25 жовтня.

"Серед людей ніхто не постраждав. Це звичайний терор, логіки у цих діях можна не шукати", - коментують представники ЗСУ.

Раніше, 28 жовтня, голова правління УВЕА Андрій Конеченков повідомив, що особливого цинізму цій атаці додає той факт, що турбіни були вироблені у Краматорську на підприємстві ТОВ "Френдлі Вінд Технолоджі", що був єдиним в Україні виробником вітротурбін мультимегаватного класу, та вимушено релокувався на захід країни.

"Його перемістили, аби врятувати унікальні виробничі потужності від того самого руйнування, яке тепер Росія завдає його продукції", - зазначив глава УВЕА.