Події

07:25 07.03.2025

Після ракетної атаки РФ на Тернопільщині можуть бути обмеження подачі газу - ОВА

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Після російської масованої атаки є влучання в критичний промисловий об'єкт і можуть бути обмеження подачі газу на Тернопільщині, повідомили в ОВА.

"Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт", - вказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок влучання можуть бути обмеження з подачею газу.

В області сили ППО збили ворожу ракету. Жертв немає.

Відповідні служби ліквідовують наслідки.

Джерело: https://t.me/ternopilskaODA/13283

Теги: #обєкт #атака #тернопільська

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