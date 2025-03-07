Після ракетної атаки РФ на Тернопільщині можуть бути обмеження подачі газу - ОВА
Після російської масованої атаки є влучання в критичний промисловий об'єкт і можуть бути обмеження подачі газу на Тернопільщині, повідомили в ОВА.
"Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт", - вказано в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок влучання можуть бути обмеження з подачею газу.
В області сили ППО збили ворожу ракету. Жертв немає.
Відповідні служби ліквідовують наслідки.
Джерело: https://t.me/ternopilskaODA/13283