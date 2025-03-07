Після ракетної атаки РФ на Тернопільщині можуть бути обмеження подачі газу - ОВА

Після російської масованої атаки є влучання в критичний промисловий об'єкт і можуть бути обмеження подачі газу на Тернопільщині, повідомили в ОВА.

"Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт", - вказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок влучання можуть бути обмеження з подачею газу.

В області сили ППО збили ворожу ракету. Жертв немає.

Відповідні служби ліквідовують наслідки.

Джерело: https://t.me/ternopilskaODA/13283