Внаслідок ДТП на Тернопільщині загинули 4 людини – ДСНС

На автодорозі Р-43 Тернопіль–Збараж–Ланівці, біля села Синява (Збаразька громада, Тернопільська обл.), сталася аварія за участі легкового та вантажного автомобілів, внаслідок зіткнення загинули четверо людей, повідомляє Державна служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у середу.

"9 липня о 16:13 на автодорозі Р-43 Тернопіль–Збараж–Ланівці, біля села Синява Збаразької громади, сталася аварія за участі легкового та вантажного автомобілів. У результаті зіткнення загинули четверо людей — водій і пасажири легковика. Особи загиблих наразі встановлюються", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

Повідомляється, що рятувальники деблокували тіло одного загиблого з понівеченого авто та стабілізували вантажівку, щоб уникнути подальших загроз.

Обставини ДТП розслідує поліція.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/45789?single