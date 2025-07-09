Інтерфакс-Україна
Події
23:04 09.07.2025

Внаслідок ДТП на Тернопільщині загинули 4 людини – ДСНС

1 хв читати

На автодорозі Р-43 Тернопіль–Збараж–Ланівці, біля села Синява (Збаразька громада, Тернопільська обл.), сталася аварія за участі легкового та вантажного автомобілів, внаслідок зіткнення загинули четверо людей, повідомляє Державна служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у середу.

"9 липня о 16:13 на автодорозі Р-43 Тернопіль–Збараж–Ланівці, біля села Синява Збаразької громади, сталася аварія за участі легкового та вантажного автомобілів. У результаті зіткнення загинули четверо людей — водій і пасажири легковика. Особи загиблих наразі встановлюються", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

Повідомляється, що рятувальники деблокували тіло одного загиблого з понівеченого авто та стабілізували вантажівку, щоб уникнути подальших загроз.

Обставини ДТП розслідує поліція.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/45789?single

Теги: #дтп #тернопільська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:44 06.07.2025
На околиці Харкова сталася масштабна ДТП, троє осіб постраждали

На околиці Харкова сталася масштабна ДТП, троє осіб постраждали

15:40 06.07.2025
В результаті ДТП за участю пасажирського автобуса в Угорщині тяжкі травми отримали четверо українців – МЗС України

В результаті ДТП за участю пасажирського автобуса в Угорщині тяжкі травми отримали четверо українців – МЗС України

12:08 06.07.2025
В Угорщині сталася ДТП за участі пасажирського автобуса української реєстрації, 19 осіб постраждали - МЗС

В Угорщині сталася ДТП за участі пасажирського автобуса української реєстрації, 19 осіб постраждали - МЗС

19:39 30.06.2025
Внаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса в Румунії постраждала громадянка України - МЗС

Внаслідок ДТП за участю пасажирського автобуса в Румунії постраждала громадянка України - МЗС

09:44 18.06.2025
ВАКС засудив ексголову Тернопільської облради Головка до 9 років позбавлення свободи

ВАКС засудив ексголову Тернопільської облради Головка до 9 років позбавлення свободи

07:25 07.03.2025
Після ракетної атаки РФ на Тернопільщині можуть бути обмеження подачі газу - ОВА

Після ракетної атаки РФ на Тернопільщині можуть бути обмеження подачі газу - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Україні для відбудови потрібен аналог Плану Маршалла – спецпосланець Трампа Келлог

Питання повернення дітей має бути наступним в переговорах з Росією – Келлог

Зеленський обговорив із Келлогом постачання американської зброї Україні та санкції проти РФ

Президент Італії: ЄС повинен розпочати переговори про вступ України

Зеленський обговорив із президентом Італії євроінтеграцію і санкційний тиск на РФ

ОСТАННЄ

Компанія MBDA відновлює виробництво ракет SCALP

Україні для відбудови потрібен аналог Плану Маршалла – спецпосланець Трампа Келлог

"Укрзалізниця" вчасно сплатила купон за єврооблігаціями-2026

Питання повернення дітей має бути наступним в переговорах з Росією – Келлог

Сили оборони відбили з початку доби 150 ворожих атак - Генштаб

Чехія підготовить 8 українських пілотів F-16 у 2025 році

10 липня українська та болгарська делегації можуть обговорити можливість закупки двох реакторів для добудови ХАЕС-3,4 – Галущенко

Одна людина загинула і п'ятеро поранено внаслідок атаки дронів у Донецькій області - ОВА

Сибіга привітав рішення КМ Ради Європи засудити злочини РФ

Галущенко вважає за доцільне залучати приватні інвестиції в будівництво АЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА