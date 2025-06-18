ВАКС засудив ексголову Тернопільської облради Головка до 9 років позбавлення свободи

Вищий антикорупційний суд у середу, 18 червня, оголосив вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради, якого викрили на проханні надати та одержанні понад 600 тис. грн неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

"Вироком суду колишнього посадовця визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України, та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі.

Також суд застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків до набрання вироком законної сили. Кошти мають бути внесені протягом п’яти днів з дня постановлення вироку.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

У повідомленні САП не вказується ім’я ексчиновника, однак, за даними ЗМІ, йдеться про Михайла Головка.

Як повідомлялось, у червні 2023 року голову Тернопільської обласної ради було викрито на одержанні понад 600 тис. грн. Ці кошти посадовець вимагав за узгодження та включення в перелік об’єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти, виконаних робіт з капітального ремонту дороги місцевого значення, а також подальше підписання актів виконаних робіт комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.