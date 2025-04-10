Smart Energy зупинила 3,2 млрд грн інвестицій в українські надра

Група Smart Energy змушена зупинити реалізацію програм розвитку в Україні на загальну суму 3,2 млрд грн, повідомили у пресрелізі компанії.

"Це інвестиції в українські надра, які планувалися на 2025 рік і передбачали буріння нових свердловин, будівництво та модернізацію виробничих потужностей. Через зупинення дії спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів та, як наслідок, блокування роботи компаній групи подальша реалізація виробничої програми групи є неможливою", - наголосили в документі.

Наразі дві компанії групи в особі представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" у Полтавській області та "Пром-Енерго Продукт" у Харківській перебувають у вимушеному простої. Як нагадали в Smart Energy, Держгеонадра 15 листопада 2024 р. на виконання Рішення РНБО про застосування санкцій проти чинних бенефіціарів групи - громадян Євросоюзу, кіпрських трастіз зупинило дію трьох спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів, якими володіють компанії групи.

У 2022-2024 роках Smart Energy інвестувала у проєкти розвитку 2,3 млрд грн, але наразі усі подальші програми розвитку заблоковані.

Як зазначив в.о. генерального директора Smart Energy Олексій Заєць, повномасштабна війна внесла свої корективи у виробничі програми групи і на якийсь час з міркувань безпеки, перш за все для працівників, деякі проєкти були призупинені.

"Але дуже скоро стало зрозуміло, що нам доведеться продовжувати працювати у цих непростих умовах, адже країні потрібний газ, який ми видобуваємо. Але ми не очікували, що робота газовидобувних підприємств в таких умовах може бути повністю паралізована", - наголосив він.

В Smart Energy нагадали, що у період з квітня 2023 по червень 2024 рр. вже зупинялась дія спеціальних дозволів на користування надрами, що належать компаніям групи, внаслідок рішення РНБО про застосування санкцій до колишнього бенефіціара. За той час держава втратила 195 млн куб. м газу та 1,65 млрд грн податкових надходжень.

Пізніше державні органи, розуміючи важливість газовидобувної галузі для країни, визнали необхідність розблокувати роботу компаній, внаслідок чого було прийнято коригуюче рішення РНБО. В результаті команда Smart Energy впродовж місяця відновила видобуток вуглеводнів, але внаслідок тривалого простою свердловин було втрачено майже 50% продуктивності. Надалі в жовтні 2024 р. держава знову запровадила санкції, тепер проти чинних бенефіціарних власників, внаслідок чого компанії групи були змушені знову зупинити свою діяльність.

Група компаній Smart Energy входить до складу інвестиційної групи Smart Holding, реалізує проєкти з розвідки та промислової розробки родовищ вуглеводнів. До початку російської військової агресії група входила до п’ятірки найбільших приватних газовидобувників України, сумарно видобуваючи понад 1 млн куб. м газу на добу.

Нафтогазовий напрям Smart Energy представлений публічною британською Enwell Energy та харківською ПрАТ "Укргазвидобуток". У свою чергу, активи Enwell Energy працюють на Полтавщині – це педставництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" і ТОВ "Аркона Газ-Енергія", а також на Харківщині – ТОВ "Пром-Енерго Продукт".