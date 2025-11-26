Інтерфакс-Україна
Події
11:53 26.11.2025

Один з постраждалих внаслідок масованої атаки на Харків 23 листопада помер у лікарні

Один з постраждалих внаслідок масованої атаки на Харків 23 листопада помер у лікарні
Фото: t.me/synegubov

Зросла кількість жертв масованої атаки БпЛА на Харків, здійсненої ЗС РФ 23 листопада, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Сьогодні у лікарні помер 51-річний чоловік, який отримав поранення у неділю. Вночі його стан погіршився. Медики щосили боролися за його життя", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок цієї атаки зросла до 5 людей.

