13:15 31.10.2025

Репатріація до України тіла загиблого в Дубліні Вадима Давиденка відбудеться після завершення слідчих дій - посольство

Репатріація до України тіла Вадима Давиденка, 17-річного підлітка, що загинув у Дубліні від ножового поранення, відбудеться після завершення необхідних слідчих дій та отримання відповідних дозволів від компетентних ірландських органів, очікується, що це станеться найближчим часом, повідомили в посольстві України в Ірландії.

"Цього тижня в Дубліні перебувала родина загиблого Вадима Давиденка. Разом із консулом вони зустрілися з представниками поліції Ірландії (An Garda Síochána), Служби у справах дітей та сім’ї (Tusla) та інших відповідних служб", - йдеться у повідомленні посольства України в Ірландії у фейсбуці у п'ятницю.

Повідомляється, що за участю посла України в Ірландії з родиною загиблого обговорювались "подальші кроки, необхідні для забезпечення всіх процедур, пов’язаних із цією трагічною подією. Після завершення необхідних слідчих дій та отримання відповідних дозволів від компетентних ірландських органів буде здійснено репатріацію тіла Вадима Давиденка до України. Очікується, що це відбудеться найближчим часом".

Зазначається, що посольство України в Ірландії продовжує підтримувати тісний контакт із родиною загиблого та ірландськими установами, надаючи всебічну допомогу та сприяння у цьому процесі.

Раніше The Irish Times повідомило, що у столиці Ірландії Дубліні від ножового поранення загинув 17-річний хлопець з України. Видання повідомило, що інцидент стався в середу, 15 жовтня, в житловому комплексі Grattan Wood, у центрі екстреного розміщення.

Поліція та служби екстреної допомоги близько 11 години прибули на виклик про ножове поранення і виявили важкопораненого неповнолітнього українця. Попри зусилля медиків, хлопець помер на місці, повідомили правоохоронці.

Також 15 жовтня Посольство України в Ірландії було поінформовано Службою у справах дітей та сім’ї Ірландії (TUSLA) про трагічну загибель громадянина України Вадима Давиденка, який отримав смертельні ножові поранення.

Підліток із Сомалі, якого раніше затримали після конфлікту в центрі для екстреного проживання, у результаті якого загинув Давиденко, знаходиться під вартою в Оберстаунському дитячому виправному закладі в Дубліні.

