Інтерфакс-Україна
Події
13:24 15.06.2025

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих – Коордштаб

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В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих – Коордштаб

Тіла ще 1200 осіб, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям, були повернуті в Україну згідно з досягнутими у Стамбулі домовленостями, у неділю, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

"Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", - йдеться в повідомленні КШППВ у Телеграм.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників КШППВ, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України, загалом за поточний тиждень повернуто вже 4812 тіл загиблих.

"Попереду — важливий і відповідальний етап ідентифікації. Це складна і делікатна робота, яка дає можливість кожній родині отримати відповіді. Дякую усім, хто залучений до цієї гуманітарної місії", - сказав голова оборонного відомства Рустем Умєров.

Як повідомлялося, за даними КШППВ, у суботу Україна отримала інші 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Теги: #коордштаб #репатріація #тіла

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