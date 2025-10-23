Інтерфакс-Україна
Події
13:50 23.10.2025

В Україну повернули тіла 1000 загиблих, за твердженням російської сторони, українських військових - Коордштаб

1 хв читати
В Україну повернули тіла 1000 загиблих, за твердженням російської сторони, українських військових - Коордштаб
Фото: Коордштаб

В результаті репатріаційних заходів в Україну повернуто ще 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) в четвер.

"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", - йдеться у повідомленні Коордштабу.

Повідомляється, що тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Теги: #тіла_загиблих #репатріація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 17.10.2025
Глава МВС: Дактилоскопія поряд з ДНК-аналізом допомагає швидше встановлювати особи загиблих

Глава МВС: Дактилоскопія поряд з ДНК-аналізом допомагає швидше встановлювати особи загиблих

15:04 18.09.2025
В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

14:42 18.09.2025
Україна репатріювала 24 тіла російських військових

Україна репатріювала 24 тіла російських військових

12:57 17.07.2025
В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Координаційний штаб

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Координаційний штаб

10:45 23.06.2025
Глава МВС: До РФ повернуті три тіла російських військових, переданих Україні під час репатріацій у 2025 році

Глава МВС: До РФ повернуті три тіла російських військових, переданих Україні під час репатріацій у 2025 році

10:26 23.06.2025
МВС: 20 тіл російських військових передано Україні під час репатріацій в 2025 р.

МВС: 20 тіл російських військових передано Україні під час репатріацій в 2025 р.

11:49 18.06.2025
Глава МВС: Передані Україні по репатріації тіла російських військових повертатимуть

Глава МВС: Передані Україні по репатріації тіла російських військових повертатимуть

15:56 16.06.2025
Глава МВС України: РФ навмисно ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих

Глава МВС України: РФ навмисно ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих

13:35 16.06.2025
В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих: репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих: репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена

13:24 15.06.2025
В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих – Коордштаб

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих – Коордштаб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

Україна пропонує Європі змінити порядок черги щодо систем Patriot - Зеленський

Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

Графіки погодинних відключень з 7:00 до 23:00 застосовуються у 12 регіонах у четвер

Енергетики відновили живлення ЗАЕС і вивели станцію з блекауту

ОСТАННЄ

Сили оборони України уразили НПЗ "Рязанський" та склад боєприпасів на Бєлгородщині – Генштаб ЗСУ

Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

Україна пропонує Європі змінити порядок черги щодо систем Patriot - Зеленський

Окупанти розстріляли п'ятеро цивільних у селі Званівка під Соледаром – Офіс генпрокурора

Продюсер Полякової поскаржився EBU на недопуск артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

Позиція ЄС щодо України через Угорщину знову прописана у додатку до висновків

Окупанти за добу захопили 14 кв. км на новопавлівському напрямку, інші ділянки фронту стабільні - DeepState

Кабмін призначив Валентину Зозулю головою Держслужби у справах дітей

Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

Укргідрометцентр попереджає про пориви вітру на Правобережжі та складні погодні умови у Карпатах і на Закарпатті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА