Глава МВС: До РФ повернуті три тіла російських військових, переданих Україні під час репатріацій у 2025 році

По процедурі репатріації в 2025 році до України разом з тілами полеглих українських воїнів було передані, згідно оглядам, 20 тіл російських військових, по трьом з них вже є повне підтвердження і вони повернуті до РФ, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Росіянам тіла передаються тільки після стовідстоткового підтвердження співпадіння. Три тіла передані росіянам, по них було повне співпадіння", - сказав він в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він додав: "Ми чекаємо ДНК родичів. Тому хочемо, щоб рідні (росіяни) здали свої ДНК, щоб ми підтвердили".

"Я дав команду поки заборонити видавати ці тіла росіянам, поки немає підтвердження стовідсотково", - зазначив Клименко.