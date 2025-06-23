Інтерфакс-Україна
Події
10:45 23.06.2025

Глава МВС: До РФ повернуті три тіла російських військових, переданих Україні під час репатріацій у 2025 році

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Глава МВС: До РФ повернуті три тіла російських військових, переданих Україні під час репатріацій у 2025 році

По процедурі репатріації в 2025 році до України разом з тілами полеглих українських воїнів було передані, згідно оглядам, 20 тіл російських військових, по трьом з них вже є повне підтвердження і вони повернуті до РФ, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Росіянам тіла передаються тільки після стовідстоткового підтвердження співпадіння. Три тіла передані росіянам, по них було повне співпадіння", - сказав він в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він додав: "Ми чекаємо ДНК родичів. Тому хочемо, щоб рідні (росіяни) здали свої ДНК, щоб ми підтвердили".

"Я дав команду поки заборонити видавати ці тіла росіянам, поки немає підтвердження стовідсотково", - зазначив Клименко.

 

Теги: #тіла_загиблих #росіяни

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