15:04 18.09.2025

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

Тіла 1000 загиблих, за попередніми даними, українських військовослужбовців, повернулися в Україну в рамках репатріаційних заходів, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) в четвер.

“Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям”, - йдеться у повідомленні Коордштабу у телеграм-каналі у четвер.

Зазначається, що найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Раніше в цей день, повідомлялося, що Україна в рамках репатріаційних заходів передала Росії 24 тіла російських військових, знайдених на території України.

