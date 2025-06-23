МВС: 20 тіл російських військових передано Україні під час репатріацій в 2025 р.

По процедурі репатріації в 2025 році до України разом з тілами полеглих українських воїнів було передані, згідно оглядам, 20 тіл російських військових, підтвердили у МВС

Під час брифінгу в понеділок в Києві перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе повідомив, що згідно оглядам є інформація про 20 тіл російських військових, які були передані під час репатріацій з РФ.

Відповідаючи на уточнююче запитання агентства "Інтерфакс-Україна", про який період часу йдеться, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що ці 20 тіл російських військових були передані до України під час репатріацій у 2025 році.

Також він додав, що якщо є стовідстоткове підтвердження приналежності тіла російському військовому, то воно повертається до РФ. На даний момент, за його словами, повернуті три тіла.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ передала 20 тіл загиблих росіян під виглядом українських військових.