12:29 26.09.2025

Сирський: Укомплектованість наступального угрупування противника - близько 712 тисяч осіб

На сьогодні активний фронт має протяжність майже 1250 км, а загальна укомплектованість наступального угрупування противника становить близько 712 тисяч осіб, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

“Загальна укомплектованість наступального угрупування противника становить близько 712 тисяч осіб. Активний фронт має протяжність майже 1250 км. За рік ця лінія збільшилася приблизно на 200 км. Крім того, в нас ще є 2400 км, де не ведуться бойові дії, але там ми також повинні тримати наші війська”, - сказав Сирський під час спілкування з журналістами.

Головком наголосив, що загальна ситуація на фронті залишається складною. Противник продовжує наступати на основних напрямках, зокрема Покровському і Добропільському. Напружена ситуація зберігається також на Лиманському і Новопавлівському напрямках. На інших напрямках ситуація характеризується бойовими діями низької інтенсивності.

“В цілому ситуація – під нашим контролем. За останній час маємо певні успіхи”, - заявив Сирський.

