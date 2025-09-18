Інтерфакс-Україна
Події
13:20 18.09.2025

Підпал трави знищив одразу 18 російських офіцерів під окупованими Пологами

1 хв читати

18 офіцерів російської окупаційної армії загинули внаслідок диверсії в районі села Воскресенка біля міста Пологи Запорізькій області в кінці серпня, повідомляє пресслужба державного проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить".

"18 офіцерів оперативного складу штабу 35-ї загальновійськової армії загинули в результаті диверсії в Запорізькій області. 30.08.2025 р. в районі н.п. Воскресенка сталася диверсія: невідомі доброзичливці підпалили суху траву біля командного пункту 35-ї армії. Вогонь швидко поширився на приміщення і бліндажі командного пункту", - йдеться у повідомленні пресслужби проєкту у телеграм-каналі у четвер.

Повідомляється, що через задимлення та заповнення командного пункту чадним газом офіцери командування армії отруїлись на смерть, включно з заступником начальника відділу ракетних військ та артилерії, а також фахівцями планування та моделювання операцій.

Проєкт наводить прізвища, посади та військові звання загиблих та зазначає, що "для російських окупаційних військ на території України не існує безпечних місць"

Теги: #пожежа #військові_рф

