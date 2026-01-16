Інтерфакс-Україна
Події
09:08 16.01.2026

Грем: Усіх російських солдатів найближчим часом не буде виселено з України

1 хв читати
Грем: Усіх російських солдатів найближчим часом не буде виселено з України

Сенатор Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що найближчим часом не слід очікувати, що кожен російський солдат буде виселений з території України.

Водночас він наголосив, що завершення війни не повинно відбуватися у спосіб, який винагороджує агресію.

"Коли йдеться про обмін територіями, я реалістично оцінюю, що кожен російський солдат не буде виселений з України найближчим часом. Однак ми не хочемо завершити цей конфлікт таким чином, щоб винагородити агресію", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому в соціальній мережі Х.

Грем також зазначив, що уважно стежить за деталями можливих домовленостей і що метою є укладення угоди, яка зможе зупинити майбутні вторгнення: "Мета полягає в тому, щоб переконатися, що цього разу ми укладемо угоду, яка зупинить майбутні вторгнення, чого не вдалося зробити Обамі і Байдену".

Крім того, сенатор заявив, що цінує роботу президента Дональда Трампа та його команди, які, за його словами, "намагаються чесно і справедливо припинити кровопролиття в Україні", і нагадав, що будь-яка угода про безпеку як частина припинення кровопролиття в Україні має бути ухвалена Конгресом США.

Теги: #грем #військові_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:38 11.01.2026
Сенатор США Грем схвалив підтримку протестів в Ірані з боку Трампа і Рубіо

Сенатор США Грем схвалив підтримку протестів в Ірані з боку Трампа і Рубіо

21:43 23.11.2025
Конгрес повинен мати можливість переглянути план завершення війни - Грем

Конгрес повинен мати можливість переглянути план завершення війни - Грем

18:39 22.11.2025
Грем заявив про необхідність вирішення питання викрадених українських дітей у мирному плані щодо України

Грем заявив про необхідність вирішення питання викрадених українських дітей у мирному плані щодо України

19:46 20.11.2025
Грем: російсько-українська війна має закінчитися шляхом переговорів за участю обох сторін та наших європейських союзників

Грем: російсько-українська війна має закінчитися шляхом переговорів за участю обох сторін та наших європейських союзників

10:15 31.10.2025
Повідомлено про підозру російському командиру, причетному до вбивств 17 мирних жителів Бучі - прокуратура

Повідомлено про підозру російському командиру, причетному до вбивств 17 мирних жителів Бучі - прокуратура

12:48 13.10.2025
Рютте: Понад мільйон росіян загинули чи отримали важкі поранення у війні проти України

Рютте: Понад мільйон росіян загинули чи отримали важкі поранення у війні проти України

12:29 26.09.2025
Сирський: Укомплектованість наступального угрупування противника - близько 712 тисяч осіб

Сирський: Укомплектованість наступального угрупування противника - близько 712 тисяч осіб

06:26 24.09.2025
Сенатор Грем: за допомогою європейської підтримки та американської зброї Україна може вигнати Росію

Сенатор Грем: за допомогою європейської підтримки та американської зброї Україна може вигнати Росію

14:42 18.09.2025
Україна репатріювала 24 тіла російських військових

Україна репатріювала 24 тіла російських військових

13:20 18.09.2025
Підпал трави знищив одразу 18 російських офіцерів під окупованими Пологами

Підпал трави знищив одразу 18 російських офіцерів під окупованими Пологами

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль у Раді звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії

Тимошенко прибула в суд для обрання їй запобіжного заходу

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

ОСТАННЄ

Шмигаль у Раді звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії

До Києва прибув президент Чехії, анонсовано його зустріч із Зеленським

Захист повідомив суд про необхідність Тимошенко виїхати за кордон на заходи в січні-лютому

Ворог завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури на Житомирщині

Більшість українців вважає, що Росія хоче насамперед знищити українську націю або здійснити геноцид

Більшість українців негативно ставиться до можливості голосувати онлайн на виборах – опитування

Більшість українців очікує повторного нападу Росії у випадку замороження конфлікту – опитування

Більшість українців вважають, що Україна здатна продовжувати опір на фронті, – опитування

Президент Чехії відвідав шпиталь у Винниках та заявив про допомогу у відновленні енергетики

Більшість українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру, – опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА