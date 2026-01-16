Грем: Усіх російських солдатів найближчим часом не буде виселено з України

Сенатор Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що найближчим часом не слід очікувати, що кожен російський солдат буде виселений з території України.

Водночас він наголосив, що завершення війни не повинно відбуватися у спосіб, який винагороджує агресію.

"Коли йдеться про обмін територіями, я реалістично оцінюю, що кожен російський солдат не буде виселений з України найближчим часом. Однак ми не хочемо завершити цей конфлікт таким чином, щоб винагородити агресію", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому в соціальній мережі Х.

Грем також зазначив, що уважно стежить за деталями можливих домовленостей і що метою є укладення угоди, яка зможе зупинити майбутні вторгнення: "Мета полягає в тому, щоб переконатися, що цього разу ми укладемо угоду, яка зупинить майбутні вторгнення, чого не вдалося зробити Обамі і Байдену".

Крім того, сенатор заявив, що цінує роботу президента Дональда Трампа та його команди, які, за його словами, "намагаються чесно і справедливо припинити кровопролиття в Україні", і нагадав, що будь-яка угода про безпеку як частина припинення кровопролиття в Україні має бути ухвалена Конгресом США.