Конгрес повинен мати можливість переглянути план завершення війни - Грем

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що в Конгресу повинна бути можливість розглянути план мирного врегулювання в Україні. Про це Грем написав на платформі X у неділю увечері.

"Запропонована мирна угода між Росією та Україною дає можливість завершити війну достойно та справедливо. Конгрес також повинен мати можливість переглянути план, який містить будь-які майбутні гарантії безпеки – так само, як ми маємо можливість переглянути будь-яку ядерну угоду з Іраном. Міцний мир на Україні повинен гарантувати, що Росія не зможе розпочати нове вторгнення в майбутньому. Розгляд питання в Конгресі дозволить нам досягнути цієї мети", - написав Грем на X.