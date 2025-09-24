Сенатор Грем: за допомогою європейської підтримки та американської зброї Україна може вигнати Росію

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав заяву Дональда Трампа щодо війни в Україні, зазначивши, що за допомогою європейської підтримки та американської зброї Україна може вигнати Росію.

"Сьогоднішня заява президента @realDonaldTrump щодо війни в Україні, де він вважає, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом", - написав він у соцмережі Х.

За словами Грема, "це зобов'язання продовжувати продавати високоякісну американську зброю НАТО на благо України надзвичайно змінює військову ситуацію для Росії".

Також у поєднанні з економічним тиском на тих, хто купує дешеву російську нафту та газ, таких як Китай, Індія та Бразилія, воно є найкращою надією на те, щоб почесно та справедливо припинити кровопролиття.

"Президент Трамп має рацію, оцінюючи, що російська економіка перебуває у стресі, і це лише погіршиться, якщо ми зробимо купівлю дешевої російської нафти та газу токсичною для тих, хто обере цей шлях. Час припинити це кровопролиття. Молодець, пане президенте", - резюмував Грем.

Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1970572481820807411