Інтерфакс-Україна
Події
06:26 24.09.2025

Сенатор Грем: за допомогою європейської підтримки та американської зброї Україна може вигнати Росію

1 хв читати

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав заяву Дональда Трампа щодо війни в Україні, зазначивши, що за допомогою європейської підтримки та американської зброї Україна може вигнати Росію.

"Сьогоднішня заява президента @realDonaldTrump щодо війни в Україні, де він вважає, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом", - написав він у соцмережі Х.

За словами Грема, "це зобов'язання продовжувати продавати високоякісну американську зброю НАТО на благо України надзвичайно змінює військову ситуацію для Росії".

Також у поєднанні з економічним тиском на тих, хто купує дешеву російську нафту та газ, таких як Китай, Індія та Бразилія, воно є найкращою надією на те, щоб почесно та справедливо припинити кровопролиття.

"Президент Трамп має рацію, оцінюючи, що російська економіка перебуває у стресі, і це лише погіршиться, якщо ми зробимо купівлю дешевої російської нафти та газу токсичною для тих, хто обере цей шлях. Час припинити це кровопролиття. Молодець, пане президенте", - резюмував Грем.

Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1970572481820807411

Теги: #трамп #підтримка #грем #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:01 24.09.2025
Трамп: війна в Україні швидко не завершиться

Трамп: війна в Україні швидко не завершиться

01:40 24.09.2025
Трамп і Макрон обговорили війну в Україні, підтримку Києва та роль міжнародної допомоги

Трамп і Макрон обговорили війну в Україні, підтримку Києва та роль міжнародної допомоги

00:50 24.09.2025
Рубіо: якщо не буде шляху до миру в Україні в короткостроковій перспективі, США вживатимуть необхідних заходів як ціну за агресію

Рубіо: якщо не буде шляху до миру в Україні в короткостроковій перспективі, США вживатимуть необхідних заходів як ціну за агресію

00:29 24.09.2025
Рубіо: США залишаються відданими мирному врегулюванню в Україні, але у випадку відсутності інтересу до цього - зважують і інші варіанти

Рубіо: США залишаються відданими мирному врегулюванню в Україні, але у випадку відсутності інтересу до цього - зважують і інші варіанти

23:17 23.09.2025
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

23:06 23.09.2025
США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

22:33 23.09.2025
Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

22:15 23.09.2025
Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

21:07 23.09.2025
Трамп про готовність надати гарантії безпеки для України: Ще зарано відповідати на це питання

Трамп про готовність надати гарантії безпеки для України: Ще зарано відповідати на це питання

12:46 21.09.2025
Влада планує розглянути питання забезпечення підтримки від держави для тих, хто захоче повернутися з Польщі, – Верещук

Влада планує розглянути питання забезпечення підтримки від держави для тих, хто захоче повернутися з Польщі, – Верещук

ВАЖЛИВЕ

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

ОСТАННЄ

24 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Новим начальником Служби військового капеланства ЗСУ призначено полковника Олександра Вовкотечу

Атака ворожих БпЛА спровокувала пожежу в Чугуєві, без постраждалих

Президент Латвії: НАТО має продемонструвати силу у відповідь на провокації РФ

Росіяни скинули два ФАБ на Запоріжжя - Федоров

Сибіга подякував Ірландії за додаткові 35 млн євро допомоги для підтримки людей в Україні

Зеленський і Бербок обговорили пріоритети України та ініціативу щодо засудження викрадення й депортації дітей

Зеленський обговорив із принцом Ліхтенштейну продовження гуманітарної допомоги Україні та загрози з боку РФ

Генсек ООН: 14 тис. цивільних загинули в Україні, в останні місяці зросла кількість жертв

Генсек ООН: прогрес у досягненні припинення вогню в Україні залишається болісно повільним та не можна втрачати нинішній дипломатичний імпульс

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА