Інтерфакс-Україна
Події
18:39 22.11.2025

Грем заявив про необхідність вирішення питання викрадених українських дітей у мирному плані щодо України

1 хв читати
Грем заявив про необхідність вирішення питання викрадених українських дітей у мирному плані щодо України

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що запропонований мирний план між Росією та Україною містить низку позитивних ідей, однак потребує доопрацювання, зокрема щодо питання викрадених українських дітей.

У дописі, оприлюдненому в соцмережі Х, Грем наголосив, що метою будь-якої мирної угоди має бути справедливе завершення війни, а не створення нового конфлікту: "Мета будь-якої мирної угоди полягає в тому, щоб закінчити війну чесно і справедливо – а не створити новий конфлікт", – зазначив сенатор.

Він також підкреслив необхідність приділити окрему увагу питанню майже 20 тис. українських дітей, вивезених російськими силами.

"Нарешті, до світу: як щодо долі майже 20 000 українських дітей, викрадених силами Путіна? Це питання має бути вирішене в будь-якому мирному врегулюванні", – наголосив Грем.

Теги: #грем

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:46 20.11.2025
Грем: російсько-українська війна має закінчитися шляхом переговорів за участю обох сторін та наших європейських союзників

Грем: російсько-українська війна має закінчитися шляхом переговорів за участю обох сторін та наших європейських союзників

06:26 24.09.2025
Сенатор Грем: за допомогою європейської підтримки та американської зброї Україна може вигнати Росію

Сенатор Грем: за допомогою європейської підтримки та американської зброї Україна може вигнати Росію

11:37 16.08.2025
Війна може закінчитись задовго до Різдва, якщо Трамп, Зеленський і Путін зустрінуться, вважає сенатор Грем

Війна може закінчитись задовго до Різдва, якщо Трамп, Зеленський і Путін зустрінуться, вважає сенатор Грем

03:59 14.08.2025
Європейські лідери вважають розмову з Трампом великим успіхом – Грем

Європейські лідери вважають розмову з Трампом великим успіхом – Грем

11:29 11.08.2025
Сенатор Грем заявив про обмін територіями між РФ та Україною в рамках угоди про припинення вогню

Сенатор Грем заявив про обмін територіями між РФ та Україною в рамках угоди про припинення вогню

23:44 08.08.2025
Грем підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів із Путіним для завершення війни в Україні

Грем підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів із Путіним для завершення війни в Україні

18:24 30.07.2025
Грем порадив РФ зв'язатися з контр партнерами, щоб з'ясувати, чи поділяють вони російську "зверхню позицію" що до санкцій

Грем порадив РФ зв'язатися з контр партнерами, щоб з'ясувати, чи поділяють вони російську "зверхню позицію" що до санкцій

03:31 25.07.2025
Сенатор Грем занепокоєний заявою Макрона щодо Палестини

Сенатор Грем занепокоєний заявою Макрона щодо Палестини

22:16 13.07.2025
Сенатор Грем закликав стежити за новинами про продаж зброї і арештовані російські активи - ЗМІ

Сенатор Грем закликав стежити за новинами про продаж зброї і арештовані російські активи - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

Більше 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку - Зеленський

Свириденко заявила про початок перезавантаження управління в оборонній сфері: старт аудитів, оновлення НР, перевірка АРМА і ФДМ

Злочини проти людей і людяності не можуть мати винагороду й прощення - Зеленський

Представники України знають, як захищати національні інтереси і не допустити "третього вторгнення" РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

Трамп заявив, що його план щодо України та Росії не є остаточним і має на меті досягнення миру

У Тернополі завершено пошуково-рятувальні роботи

ОВА: На Дніпропетровщині від обстрілів загинула жінка, п’ятеро людей поранено

У ПАР проходить саміт G20

"Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів обсягом від 1-2,5 черг

Росіяни вбили 5 полонених військовослужбовців ЗСУ – Офіс генпрокурора

Двоє загиблих і п’ятеро поранених в результаті російських обстрілів на Херсонщині – прокуратура

На Покровському напрямку росіяни зазнають найбільших втрат і змушені задіяти оперативний резерв – УВ "Схід"

У Тернополі число жертв ракетної атаки росіян зросло до 33 людей - ДСНС

Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі "deep strike" дроном ССО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА