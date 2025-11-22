Грем заявив про необхідність вирішення питання викрадених українських дітей у мирному плані щодо України

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що запропонований мирний план між Росією та Україною містить низку позитивних ідей, однак потребує доопрацювання, зокрема щодо питання викрадених українських дітей.

У дописі, оприлюдненому в соцмережі Х, Грем наголосив, що метою будь-якої мирної угоди має бути справедливе завершення війни, а не створення нового конфлікту: "Мета будь-якої мирної угоди полягає в тому, щоб закінчити війну чесно і справедливо – а не створити новий конфлікт", – зазначив сенатор.

Він також підкреслив необхідність приділити окрему увагу питанню майже 20 тис. українських дітей, вивезених російськими силами.

"Нарешті, до світу: як щодо долі майже 20 000 українських дітей, викрадених силами Путіна? Це питання має бути вирішене в будь-якому мирному врегулюванні", – наголосив Грем.