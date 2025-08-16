Інтерфакс-Україна
Події
11:37 16.08.2025

Війна може закінчитись задовго до Різдва, якщо Трамп, Зеленський і Путін зустрінуться, вважає сенатор Грем

1 хв читати
Війна може закінчитись задовго до Різдва, якщо Трамп, Зеленський і Путін зустрінуться, вважає сенатор Грем

Якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським і правителем Росії Владіміром Путіним, то війна може закінчитись до Різдва (25 грудня), вважає сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом Зеленським і Путіним, то я обережно оптимістичний, що ця війна закінчиться задовго до Різдва", - написав він у соцмережі Х.

"Якщо зустріч не відбудеться, я думаю, що президент Трамп може завдати серйозних наслідків Путіну і тим, хто купує його нафту і газ", - прогнозує Грем.

Теги: #війна #різдво #грем

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:04 16.08.2025
Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

21:55 15.08.2025
Генштаб підтвердив звільнення шести населених пунктів на Донеччині силами НГУ "Азов"

Генштаб підтвердив звільнення шести населених пунктів на Донеччині силами НГУ "Азов"

21:02 15.08.2025
"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

20:44 15.08.2025
Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

14:48 15.08.2025
Більшість американців не вірять у здатність Трампа приймати мудрі рішення щодо війни в Україні

Більшість американців не вірять у здатність Трампа приймати мудрі рішення щодо війни в Україні

17:59 14.08.2025
Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

10:54 14.08.2025
Армія КНДР стала третьою в світі, яка отримала досвід сучасної війни на широкому фронті, – Буданов

Армія КНДР стала третьою в світі, яка отримала досвід сучасної війни на широкому фронті, – Буданов

08:23 14.08.2025
Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

03:59 14.08.2025
Європейські лідери вважають розмову з Трампом великим успіхом – Грем

Європейські лідери вважають розмову з Трампом великим успіхом – Грем

18:00 13.08.2025
Україна готова до перемовин про територіальні питання – Мерц

Україна готова до перемовин про територіальні питання – Мерц

ВАЖЛИВЕ

Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

Трамп заявив про домовленість укласти мирну угоду, а не тимчасове перемир’я

Посли ЄС обговорять результати зустрічі Трампа та Путіна

Трамп зараз розмовляє із Зеленським - Білий дім

ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

ОСТАННЄ

Путін занадто багато разів брехав у минулому, стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом – Сибіга

В Україні очікуються грози, з понеділка у західних і північних областях буде прохолодніше

Спочатку має бути припинення вогню, а потім перемовини, – Лещенко

Європейські лідери підготували спільну заяву за результатами перемовин на Алясці – Туск

Трамп заявив про домовленість укласти мирну угоду, а не тимчасове перемир’я

Стубб вказав на важливість гарантій безпеки для України після інформування Трампа щодо переговорів на Алясці

Радник Зеленського спростував інформацію про повітряне перемирʼя до тристоронньої зустрічі лідерів

Preliminary deal on ceasefire in the skies could have been reached in Alaska – journalist

Повідомлено підозру депутатці сільради на Київщині та її поплічникам за протиправне заволодіння 92 га землі

Трамп передав позицію Путіна, що мирна угода краща за перемир'я, – журналіст з посиланням на джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА