Інтерфакс-Україна
Події
23:44 08.08.2025

Грем підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів із Путіним для завершення війни в Україні

1 хв читати

Сенатор Ліндсі Грем висловив підтримку ініціативі президента США Дональда Трампа провести переговори з Путіним з метою припинення війни в Україні.

Це звернення він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.

За словами Грема, "Тим, хто критикує Президента Трампа за готовність зустрітися з Путіним, щоб покласти край кровопролиттю в Україні — нагадайте, що Рейган зустрічався з Горбачовим, щоб спробувати завершити Холодну війну".

Він також зазначив, що впевнений у тому, що "Президент Трамп, як і Рейган, відійде від переговорів, якщо Путін наполягатиме на невигідній угоді".

Джерело: https://x.com/lindseygrahamsc/status/1953894724617806222?s=46

Теги: #сша #грем #рф

