Грем порадив РФ зв'язатися з контр партнерами, щоб з'ясувати, чи поділяють вони російську "зверхню позицію" що до санкцій

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Росії варто зв'язатися з "країнами, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину", щоб з'ясувати, чи поділяють вони російську "зверхню позицію" що до санкцій, які можуть бути введені США проти третіх сторін у випадку продовження покупки російських енергоносіїв.

"Росія, ви маєте рацію щодо санкцій. Ви змогли їх уникнути і навчилися з ними жити. Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається ввести мита на країни, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину. Тобі варто якнайшвидше зв'язатися з цими країнами, щоб дізнатися, чи поділяють вони вашу зверхню позицію. Значна більшість представників обох партій готова допомогти президенту Трампу в цьому", - написав Грем у соцмережі X у середу.

Раніше у Кремлі заявили, що продовжують стежити за заявами президента США Дональда Трампа щодо санкцій проти Москви, але що Росія набула імунітету до таких заходів завдяки багаторічному досвіду, повідомило агентство Reuters у середу.

"Тому, звичайно, ми вже виробили певний імунітет у цьому питанні і продовжуємо відзначати всі заяви, що надходять від президента Трампа та інших міжнародних представників з цього приводу", - заявив речник Кремля Дмитро Песков.

Як повідомлялось, США з 1 серпня вводять 25-відсоткові мита та "додатковий штраф" на експорт Індії, заявив у середу президент США Дональд Трамп.

Трамп додав, що Індія також "завжди купувала переважну більшість свого військового обладнання у Росії і, поряд з Китаєм, є найбільшим покупцем енергоносіїв у Росії в той час, коли всі бажають припинення Росією вбивств в Україні".