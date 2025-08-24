Інтерфакс-Україна
Події
15:51 24.08.2025

Канада синхронізує українські санкції – Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Канада найближчим часом синхронізує українські санкції проти РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна синхронізувала санкції Канади. Вчора відповідне рішення набуло чинності. Найближчим часом ми готуємося до того, що Канада синхронізує наші українські санкції. Перші наші пакети будуть поширені в юрисдикції Канади", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні в неділю.

Президент подякував, що тиск на РФ виводиться на такий дійсно відчутний рівень. Окрім того, ведеться робота над тим, щоб російські активи працювали на захист від російської агресії.

Як повідомлялося, 23 серпня Зеленський підписав два укази щодо санкцій проти російського агресора й його спонсорів.

"Продовжуємо нашу санкційну роботу. Підписав сьогодні два укази. Перший – синхронізація в Україні санкцій партнерів, зокрема санкцій Канади. Це 100% синхронізації цьогорічних канадійських санкцій проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

