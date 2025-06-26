Європейска рада не змогла ухвалити 18-ий пакет санкцій для РФ, робота буде продовжена – висновки саміту

Європейська рада не змогла ухвалити 18-ий пакет санкцій для Росії за війну, яку вона веде проти України.

Це випливає з висновків по Україні, які були ухвалені в ході засідання Європейської ради на рівні глав держав та урядів.

"Європейський Союз разом з партнерами має намір обмежити здатність Росії продовжувати вести свою агресивну війну. Санкції є невід'ємною частиною політики ЄС для досягнення цієї спільної мети. Європейська Рада вітає прийняття 17-го пакету санкцій, спрямованих, зокрема, проти енергетичного та фінансового секторів Росії, включаючи "тіньовий флот" нафтових танкерів та їхніх операторів. Європейська Рада закликає до подальших заходів проти російського тіньового флоту, який використовується Росією для обходу санкцій та створює значні екологічні та безпекові ризики. У цьому контексті вона закликає Раду швидко прийняти новий пакет санкцій. Вона також підкреслює важливість подальшого посилення заходів проти обходу", - йдеться в документі.

Крім того, лідери ЄС заявили, що, відповідно до законодавства ЄС, активи Росії повинні залишатися знерухомленими, доки "Росія не припинить свою війну агресії проти України та не компенсує їй збитки, завдані цією війною".