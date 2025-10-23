Інтерфакс-Україна
Події
10:05 23.10.2025

Каллас: Із прийняттям 19-го пакету санкцій ЄС Путіну стане ще складніше фінансувати війну проти України

Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник ЄС Кая Каллас вважає, що з прийняттям 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії, Володимиру Путіну стане ще складніше фінансувати війну проти України.

"Ми щойно прийняли 19-й пакет санкцій. Він спрямований, зокрема, проти російських банків, криптовалютних бірж, організацій в Індії та Китаї", - написала вона у соціальній мережі Х у четвер.

Як зазначила Каллас, ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. "Путіну стає дедалі складніше фінансувати цю війну", - додала вона.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен також заявив, що новий пакет введе нові комплексні заходи, які стосуватимуться нафтогазового та фінансового секторів Росії, а також її тіньового флоту.

Расмуссен виділив заборону на імпорт російського зрідженого природного газу як важливий крок на шляху до повної відмови ЄС від енергоносіїв РФ.

Раніше висока представниця ЄС у закордонних справах та з питань оборони Кая Каллас після засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі 20 жовтня заявила, що після затвердження 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії почнеться робота над 20-м пакетом, і він не буде останнім.

Як повідомлялося, 19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. У цьому пакеті пропонувалося запровадити санкції у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Зокрема, в енергетиці - заборона імпорту російського ЗПГ (зрідженого природного газу) на ринки ЄС. Заборона має набути чинності з січня 2027 року (на рік раніше, ніж у плані REPowerEU); повна заборона транзакцій для "Роснафти" та "Газпромнафти"; санкції проти 118 суден "тіньового флоту", що допомагають обходити нафтові обмеження; додатковий контроль за трейдерами (зокрема в Китаї).

У царині фінансів та криптовалюти: вперше – санкції проти криптоплатформ та транзакцій у криптовалюті, які Росія використовує для обходу обмежень; заборона платіжної системи "Мир" (для іноземних банків, що з нею співпрацюють); санкції проти банків у РФ та третіх країнах, які допомагають обходити санкції.

У царині військових технологій та експорту - внесення до "чорних списків" 45 компаній (у РФ та третіх країнах), які підтримують російський ВПК; Особливий акцент на забороні експорту технологій для виробництва дронів.

