ЄК у 18-му пакеті санкцій пропонує запровадити заборону на придбання нафтопродуктів, вироблених із російської нафти

Єврокомісія пропонує в рамках 18-го пакета санкцій проти Росії запровадити заборону на купівлю нафтопродуктів, вироблених із російської нафти, повідомляється на сайті Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України в четвер.

"Хоча ембарго на прямі поставки з росії в ЄС діє з лютого 2023 року, ніщо не заважає компаніям у третіх країнах купувати дешевшу російську нафту і після її переробки відправляти продукцію до Європи. Тепер Єврокомісія хоче закрити дорогу для російської нафти, що потрапляє до ЄС "через чорний хід", - йдеться у повідомленні,

Голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн, повідомляючи про заходи, включені до 18-го пакета санкцій, заявила: "Ми вводимо заборону на імпорт продуктів нафтопереробки на основі російської нафти". Головний же удар по російському нафтовому експорту передбачає зниження цінової стелі з $60 до $45 за барель.

СЗР також відмічає плани Євросоюзу щодо відключення ще 22 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT у рамках вказаного пакета санкцій.

Нагадується, що ведення 17-го пакета санкцій проти Росії, зокрема проти російського "тіньового флоту", зменшило обсяги експорту нафти з РФ Балтійським і Чорним морями лише за один тиждень на 30%. Про це повідомила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас.

До списку організацій, на які в ЄС накладаються суворіші обмеження щодо товарів подвійного призначення, найближчим часом може бути додано 22 нові компанії, зокрема і з Білорусі, після чого їхня загальна кількість перевищить 800.