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09:05 24.02.2025

Каллас: Сподіваюсь на ухвалення 16-го пакету санкцій для РФ та висуну нову оборонну ініціативу для України

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Каллас: Сподіваюсь на ухвалення 16-го пакету санкцій для РФ та висуну нову оборонну ініціативу для України
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас сподівається на ухвалення 16-го пакету санкцій для Росії та виступить з новою оборонною ініціативою для України.

Прибувши у понеділок в Брюссель на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, вона сказала: «Сьогодні особливий день. По-перше, це День незалежності Естонії, де ми святкуємо нашу свободу та незалежність. Але вже три роки наш День Незалежності, щасливий день, назавжди пов’язаний із самим страшним днем, яким є початок повномасштабної війни в Україні. Тому я також тут, у Брюсселі, обговорюю з міністрами закордонних справ, що ще ми можемо зробити. Зараз ми маємо підтримувати Україну як ніколи. Ми обговорюємо і, сподіваюся, зможемо прийняти 16-й пакет санкцій, який включає (перелік) від ігрових консолі до «тіньового флоту», інші різні аспекти».

Вона також підтвердила, що виступить з новою оборонною ініціативою, щоб підтримати Україну «можливостями боєприпасів у короткостроковій перспективі, тим, що їм потрібно». «Тому я також очікую, що ця політична дискусія буде просунута вперед», - сподівається Каллас.

Теги: #санкцій_рф #каллас

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