"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

АТ "Укрзалізниця" вперше організувало перевезення нафтопродуктів з Німеччини до України у власних вагонах, використавши спеціалізовані цистерни типу ZACNS, повідомляє пресслужба компанії.

"Увесь маршрут від Гамбургу до українського кордону забезпечила UZ Cargo Poland Sp. z o.o. — дочірня компанія Укрзалізниці, яка виступає офіційним оператором перевезень на території ЄС", - йдеться у телеграм-каналі УЗ у вівторок.

В компанії додали, що вже здійснюють регулярні залізничні перевезення з Польщі, Литви, Румунії, Угорщини, Словаччини, Італії та тепер — і з Німеччини.

"Укрзалізниці" вдалося переконати ключових гравців паливного ринку скористатися залізничними послугами та нашою логістикою end-to-end за участі дочірньої компанії UZ Cargo Poland", – наголосили в компанії.

Як нагадали в УЗ, за півроку вдалося наростити обсяги імпортних вантажних перевезень на 5,4% — до 5,3 млн тонн, тоді як в цілому за перше півріччя 2025 року компанія перевезла 79,6 млн тонн вантажів, що на 11,8% менше, ніж за перше півріччя минулого року.