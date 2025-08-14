Інтерфакс-Україна
Події
03:59 14.08.2025

Європейські лідери вважають розмову з Трампом великим успіхом – Грем

1 хв читати

Телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами й президентом України Володимиром Зеленським в Європі розцінили як великмй успіх, повідомив на платформі X сенатор Ліндсі Грем у середу.

"За словами європейських лідерів, з якими я розмовляв сьогодні вранці, телефонна розмова з президентом Дональдом Трампом була великим успіхом", - написав Грем на X.

" Щодо Росії, президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він прагне миру, а не приниження, але він не буде сидіти склавши руки, якщо вбивства триватимуть. Введення 50-відсоткового мита на Індію за купівлю російської нафти та газу, які підтримують військову машину Путіна, стало справжньою переломною подією", - зазначив сенатор.

Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1955732341793476981

Теги: #сша #оцінка #грем #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:17 14.08.2025
США вперше були представлені на саміті "Коаліції охочих"

США вперше були представлені на саміті "Коаліції охочих"

22:38 13.08.2025
Посли держав G7 позитивно відгукнулися на призначення Кушніра до ВККС

Посли держав G7 позитивно відгукнулися на призначення Кушніра до ВККС

22:04 13.08.2025
Трамп має намір стимулювати Путіна до миру, запропонувавши угоду по копалинам на Алясці – ЗМІ

Трамп має намір стимулювати Путіна до миру, запропонувавши угоду по копалинам на Алясці – ЗМІ

21:26 13.08.2025
ЄС має бути готовий разом із Вашингтоном запровадити мита проти покупців російської нафти - глава Мінфіну США

ЄС має бути готовий разом із Вашингтоном запровадити мита проти покупців російської нафти - глава Мінфіну США

20:32 13.08.2025
Зустріч "Коаліції охочих" продемонструвала високий рівень єдності - Схофф

Зустріч "Коаліції охочих" продемонструвала високий рівень єдності - Схофф

20:04 13.08.2025
Кошта: ЄС має намір тісно співпрацювати з США задля миру, а припинення вогню – необхідний крок до переговорів

Кошта: ЄС має намір тісно співпрацювати з США задля миру, а припинення вогню – необхідний крок до переговорів

19:54 13.08.2025
Трамп заявив, що Росію чекають дуже серйозні наслідки у разі провалу зустрічі на Алясці

Трамп заявив, що Росію чекають дуже серйозні наслідки у разі провалу зустрічі на Алясці

19:33 13.08.2025
Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

19:12 13.08.2025
Трамп вважає необхідним обмін територіями як частину мирної угоди, але сам рішень не прийматиме

Трамп вважає необхідним обмін територіями як частину мирної угоди, але сам рішень не прийматиме

18:31 13.08.2025
США працюють над місцем зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського наприкінці наступного тижня – ЗМІ

США працюють над місцем зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського наприкінці наступного тижня – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати пакет підтримки для України на $500 млн у рамках PURL - заява

Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

ОСТАННЄ

В Польщі затримано українця за підозрою у вчиненні диверсій за наказом іноземної розвідки

Співголови "Коаліції охочих": не може бути обмежень для ЗСУ і російського вето на вступ України до ЄС і НАТО

Уряд вносить в Раду на ратифікацію Угоди про вільну торгівлю із Туреччиною та про Всеосяжне економпартнерство з ОАЕ

Кошта назвав підсумки зустрічі щодо миру для України

Зеленський: Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни

У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

На Харківщині одна загибла, одна поранена внаслідок ударів ворожих дронів

Через функціонал DOT-Chain Defence за два тижня поставлені перші 1 000 дронів

Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати пакет підтримки для України на $500 млн у рамках PURL - заява

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА