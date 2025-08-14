Європейські лідери вважають розмову з Трампом великим успіхом – Грем

Телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами й президентом України Володимиром Зеленським в Європі розцінили як великмй успіх, повідомив на платформі X сенатор Ліндсі Грем у середу.

"За словами європейських лідерів, з якими я розмовляв сьогодні вранці, телефонна розмова з президентом Дональдом Трампом була великим успіхом", - написав Грем на X.

" Щодо Росії, президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він прагне миру, а не приниження, але він не буде сидіти склавши руки, якщо вбивства триватимуть. Введення 50-відсоткового мита на Індію за купівлю російської нафти та газу, які підтримують військову машину Путіна, стало справжньою переломною подією", - зазначив сенатор.

Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1955732341793476981