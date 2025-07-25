Сенатор Грем занепокоєний заявою Макрона щодо Палестини

Сенатор Ліндсі Грем (Lindsey Graham, республіканець) стривожений заявою президента Франції Емманюеля Макрона щодо визнання державності Палестини.

"Рішення французького уряду визнати палестинську державу є дивним і тривожним на багатьох рівнях. Я впевнений, що це підбадьорить ХАМАС і ускладнить припинення вогню", - написав він у соцмережі Х.

Грем зазначив, що крім того, є кілька питань, які спадають на думку: "Хто головний? Які кордони та межі? Яка структура управління? Чи залишається ХАМАС залученим політично чи військово? Чи є Західний берег і Газа частиною єдиної держави? Чи їм дозволено мати армію? Чи змінюється система освіти?".

За його словами, крім цих "кількох відсутніх деталей, це виглядає як бездоганний план".

Як повідомлялося, Макрон заявив, що його країна готова визнати Палестину як державу.

Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1948519415659553054