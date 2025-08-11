Інтерфакс-Україна
11:29 11.08.2025

Сенатор Грем заявив про обмін територіями між РФ та Україною в рамках угоди про припинення вогню

Американський сенатор Ліндсі Грем (Республіканська партія), співавтор та ініціатор законопроєкту про посилення санкцій проти РФ та покупців її корисних копалин, змінив висловлену раніше позицію та заявив, що Україна та РФ муситимуть обмінятися деякими територіями, щоб припинити війну.

"Я хочу бути чесним з вами, Україна не збирається виселяти кожного росіянина, а Росія не збирається до Києва, тому в кінці відбудеться обмін землями", — сказав Грем в інтерв'ю програмі "Meet the Press" на NBC News в неділю.

При цьому він заявив, що обмін землями нібито має відбудеться лише "після того, як будуть отримані гарантії безпеки для України, щоб запобігти повторенню цього Росією". "Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це втретє", – сказав Грем, маючи на увазі анексію Криму у 2014 році, а також повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

На запитання, чи було правильним кроком Трампа запланувати зустріч з Володимиром Путіним на Алясці майбутньої п'ятниці, щоб спробувати укласти угоду про припинення вогню, Грем сказав, що він "цілком не проти" зустрічі, пізніше додавши, що сподівається, що президент України Володимир Зеленський зможе взяти в ній участь. "Не можна закінчити війну без розмови. Я сподіваюся, що Зеленський зможе бути частиною процесу. Я залишу це на розсуд Білого дому", – сказав він.

Раніше NBC News повідомляло, що Білий дім розглядає можливість запрошення президента України зустріч. На запитання в програмі CNN "State of the Union", чи може Зеленський бути присутнім, посол США в НАТО Метью Вітакер відповів: "Я, звичайно, думаю, що це можливо". "Звичайно, не може бути угоди, з якою не погодяться всі, хто в ній бере участь", – сказав Вітакер у неділю.

Стосовно ідеї обміну територіями, він заявив, що "не буде просто так віддаватися жодних великих шматків чи ділянок, які не були виборені на полі бою".

Телеканал нагадує, що у своїх заявах щодо "обміну територіями" Грем відступив від попередньої позиції: у 2023 році він заявляв, що "українські громадяни розуміють, що війни не закінчуються віддаванням території агресору". Сенатор також попередив тоді, що якщо Путіна не зупинити в Україні, "він продовжуватиме", що збільшує ймовірність того, що НАТО може бути втягнуте у війну.

На запитання в неділю про ці коментарі Грем вказав на те, що, на його думку, слід зробити, щоб стримати РФ від третього вторгнення в Україну. Він сказав, що США та союзники повинні продовжувати озброювати Україну, розмістити деякі європейські сили на місцях та нарощувати "економічну інтеграцію".

