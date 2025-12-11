Інтерфакс-Україна
18:52 11.12.2025

Зеленський: На питання щодо територій Донеччини має відповідати народ України

Зеленський: На питання щодо територій Донеччини має відповідати народ України
На питання щодо територій Донеччині має відповідати український народ у форматі виборів або референдуму, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що на це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України. Подивимося, як це все буде відбуватися далі. Зараз насправді багато чого залежить, я вважаю, від нашого війська. Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта. Це впливає на всю дипломатичну конструкцію", - сказав Зеленський під час спілкування зі ЗМІ у четвер.

За словами президента, бачення американської сторони щодо територій Донеччини полягає в тому, що ЗСУ виходять з території, а російські військ не заходять на неї.

"Ось так приблизно зараз виглядає компромісне бачення Сполучених Штатів Америки. Коли ми говоримо про "вільну економічну зону" і що там не може бути військ, бо вони на певній відстані одне від одного, то, напевно, справедливо спитати: а якщо хтось кудись відходить з одного боку, як хочуть це від українців, то чому інша сторона війни не відходить на ту саму відстань в інший бік?", - зазначив він.

Також є питання щодо менеджменту на цих територіях, "по обидва боки контактної лінії, якщо хтось кудись начебто відійде".

Президент зазначив, що має бути якийсь моніторинг щодо цього.

Теги: #донеччина #території

