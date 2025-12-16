Ворог просунувся у чотирьох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі

Ворог просунувся поблизу міста Гуляйполе, Пологівського району Запорізької області, у населеному пункті Предтечине, Краматорського району Донецької області, у Шаховому, Покровського району Донецької області, а також у Степногірську, Васильківського району Запорізької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся у Гуляйполі, Предтечиному, Шаховому та у Степногірську", – повідомляється в Телеграм-каналі проєкту.

Згідно з мапами DeepState: у Гуляйполі (Запорізька обл.) площа під контролем ворога за добу збільшилася на 13,04 км², а "сіра зона" невизначеного контролю зросла на 10,01 км²; у Степногірську (Запорізька обл.) червона зона збільшилася на 13,04 км², сіра зона зросла на 0,88 км².

У Предтечиному (Донецька обл.) червона зона зросла на 11,48 км², сіра зона зменшилася на 6,81 км²; у Шаховому (Донецька обл.) окупаційна зона зросла на 0,89 км², сіра зона зменшилася на 0,15 км².

За добу окупаційна зона в цих населених пунктах зросла на 38,45 км², а невизначена "сіра зона" змінилася на +3,93 км².