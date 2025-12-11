Інтерфакс-Україна
16:58 11.12.2025

Понад 60% українців не готові поступатися ні територіями, ні прозахідним вектором розвитку під час переговорів з РФ – вересневе опитування

Більша частина опитаних українців (62%) не готові поступитися ні територіями, ні прозахідним вектором розвитку під час переговорів з Росією, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Київським Безпековим Форумом з 12 по 17 вересня 2025 року.

Лише 5% респондентів вважають, що Україні заради припинення Росією війни варто погодитися на вимоги російського керівництва вивести українські війська з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей та на те, щоб у міжнародних договорах був зафіксований статус Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, Криму та Севастополя, як регіонів Росії.

Лише 10% громадян погодилися б на скасування усіх західних санкцій проти Росії, 18% — на те, щоб нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус України був зафіксований у Конституції України.

Приблизно так само, як і в квітні-травні 2025 року, переважна більшість (64%) респондентів вважають, що у разі підписання угоди про мир між Україною і Росією, Росія порушить угоду і нападе на Україну, як тільки це їй буде зручно. Тому до ключових питань мирної угоди відносяться гарантії безпеки.

Найбільш надійною гарантією безпеки України переважна більшість громадян вважають зміцнення Збройних сил та оборонних спроможностей України без будь-яких обмежень, забезпечення стабільного фінансування Збройних сил України (88% респондентів відповіли, що така гарантія безпеки є цілком або скоріше надійною).

Опитування методом face-to-face проводилося на підконтрольній уряду України території. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Було опитано 1210 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки опитування не перевищує 2,9%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

