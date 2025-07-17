Інтерфакс-Україна
Події
12:57 17.07.2025

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Координаційний штаб

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В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Координаційний штаб

Тіла 1000 загиблих, за попередніми даними, військовослужбовців повернули в Україну в рамках репатріаційних заходів, повідомляєтся в телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) в четвер.

"За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям… Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", - йдеться в повідомленні.

В КШППВ висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста та особовому складу Збройних сил України за перевезення репатрійованих до державних спеціалізованих установ та організацію передачи загиблих.

"Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - повідомили у Штабі.

Теги: #тіла_загиблих #захисники

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