20:42 12.11.2025

У Києві будуть частково компенсувати вартість відпочинку та навчання для киян – Захисників та Захисниць, повідомляє влада

У столиці затверджено порядок часткової компенсації вартості відпочинку та навчання для киян – Захисників та Захисниць, вони, а також їхні родини можуть отримати до 12 тис грн на особу для покриття витрат на відпочинок у межах України та до 25 тис на часткову компенсацію вартості навчання, повідомила заступниця голови київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Відповідний наказ, яким визначено порядок надання компенсації витрат за відпочинок на території України та навчання у закладах вищої освіти, вже затверджено у Мінюсті.

"Програма – наш спосіб підтримати тих, хто боронить Україну, та допомогти їхнім родинам адаптуватися до мирного життя. Ми дякуємо Захисникам і Захисницям столиці за їхню відвагу та продовжуємо створювати можливості для відновлення і розвитку", – цитують Хонду у пресрелізі КМДА.

За її словами, компенсація надається для проживання з харчуванням у готелях, будинках відпочинку, санаторно-курортних закладах а також для участі в автобусних турах вихідного дня.

Для отримання виплати необхідно подати: заяву про надання компенсації; паспорт; реєстраційний номер облікової картки платника податків; документ, що підтверджує статус Захисника або Захисниці; документи, що підтверджують родинні зв’язки; фінансові документи, які засвідчують витрати на відпочинок; довідку про відсутність безплатної санаторно-курортної путівки у цьому році; реквізити соціального банківського рахунку або картки киянина.

Також для них буде доступна часткова компенсація вартості навчання. Одноразова компенсація в межах фінансового року становить до 25 000 грн і надається для покриття вартості навчання у закладах вищої освіти за денною або заочною формою.

Для отримання виплати необхідно подати: заяву про надання компенсації; паспорт; реєстраційний номер облікової картки платника податків; документ, що підтверджує статус Захисника або Захисниці; договір між закладом освіти та студентом; договір про надання платної освітньої послуги; довідку про завершення навчального року.

Подати заяву на компенсацію та отримати консультацію можна у: Київ Мілітарі Хаб: вул. Хрещатик, 25 та вул. Хрещатик, 36, 0800-300-633 та Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА: просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116, (044) 366-59-40.

