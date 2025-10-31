Київ за 9 міс. надав допомогу 66 тис. захисників і ветеранів на загальну суму більше 1 млрд грн

Київ за січень-вересень 2025р. надав допомогу Захисникам і Захисницям, ветеранам та їхнім родинам матеріальну допомогу на суму понад 1 млрд грн., її отримали 66 тис. осіб, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА)

"Київ посилює підтримку Захисників і Захисниць, ветеранів та їхніх родин. За 9 місяців 2025 року допомогу вже отримали 66 тис. осіб на понад 1 млрд грн. Це більше, ніж за весь 2024 рік, коли підтримку надали 55 тис. киян на понад 890 млн грн.", - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА у п’ятницю.

"Для нас важливо, щоб кожен, хто захищав Україну, відчував турботу міста – через розширення програми допомоги, реабілітацію, супровід і можливість повернутися до мирного життя", – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Міська програма "Підтримка киян – Захисників і Захисниць України" охоплює різні напрями допомоги: щорічні виплати родинам полонених або зниклих безвісти; компенсації на авто для ветеранів з інвалідністю; допомогу дітям і непрацездатним членам родин; підтримку поранених військових.