Інтерфакс-Україна
Події
14:25 31.10.2025

Київ за 9 міс. надав допомогу 66 тис. захисників і ветеранів на загальну суму більше 1 млрд грн

1 хв читати
Київ за 9 міс. надав допомогу 66 тис. захисників і ветеранів на загальну суму більше 1 млрд грн

Київ за січень-вересень 2025р. надав допомогу Захисникам і Захисницям, ветеранам та їхнім родинам матеріальну допомогу на суму понад 1 млрд грн., її отримали 66 тис. осіб, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА)

"Київ посилює підтримку Захисників і Захисниць, ветеранів та їхніх родин. За 9 місяців 2025 року допомогу вже отримали 66 тис. осіб на понад 1 млрд грн. Це більше, ніж за весь 2024 рік, коли підтримку надали 55 тис. киян на понад 890 млн грн.", - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА у п’ятницю.

"Для нас важливо, щоб кожен, хто захищав Україну, відчував турботу міста – через розширення програми допомоги, реабілітацію, супровід і можливість повернутися до мирного життя", – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Міська програма "Підтримка киян – Захисників і Захисниць України" охоплює різні напрями допомоги: щорічні виплати родинам полонених або зниклих безвісти; компенсації на авто для ветеранів з інвалідністю; допомогу дітям і непрацездатним членам родин; підтримку поранених військових.

Теги: #київ #допомога #ветерани #захисники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 31.10.2025
Більшість муніципальних кінотеатрів Києва потребують модернізації, частина не функціонує через незадовільний стан - Культурний кластер

Більшість муніципальних кінотеатрів Києва потребують модернізації, частина не функціонує через незадовільний стан - Культурний кластер

09:58 31.10.2025
Затримано мешканця Тернополя за підозрою у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Києві - поліція

Затримано мешканця Тернополя за підозрою у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Києві - поліція

23:29 30.10.2025
Норвегія передає Сумщині міст та медобладнання, а Словенія виділила кошти на забезпечення теплом - Сибіга

Норвегія передає Сумщині міст та медобладнання, а Словенія виділила кошти на забезпечення теплом - Сибіга

19:20 30.10.2025
Порошенко під час передачі допомоги ЗСУ звинуватив ДССЗЗІ в тому, що залишила бригади "без очей"

Порошенко під час передачі допомоги ЗСУ звинуватив ДССЗЗІ в тому, що залишила бригади "без очей"

19:07 30.10.2025
Нідерланди виділяють EUR10 млн на кіберпрограму Великої Британії для України

Нідерланди виділяють EUR10 млн на кіберпрограму Великої Британії для України

15:32 30.10.2025
Головний прапор України тимчасово приспустили через сильний вітер – КМДА

Головний прапор України тимчасово приспустили через сильний вітер – КМДА

12:31 30.10.2025
Міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини прибула до Києва

Міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини прибула до Києва

22:03 29.10.2025
За працевлаштування ветерана від року, роботодавець отримуватиме 1,5 мінімальної зарплати протягом 6-ти місяців

За працевлаштування ветерана від року, роботодавець отримуватиме 1,5 мінімальної зарплати протягом 6-ти місяців

21:54 29.10.2025
Порошенко передасть військовим пилорами, шини і зарядні станції

Порошенко передасть військовим пилорами, шини і зарядні станції

12:39 29.10.2025
Україна спільно з партнерами розробляє нові моделі допомоги ветеранам – нардеп Тарасенко

Україна спільно з партнерами розробляє нові моделі допомоги ветеранам – нардеп Тарасенко

ВАЖЛИВЕ

Глава СБУ: Від початку року було 160 успішних уражень у тилу ворога, знищено 48% ворожих "Панцирів"

Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

Зеленський: необхідно санкціонувати 340 російських танкерів

Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

Через обмеження експорту Китаю в ЄС було критично закупати FPV-дрони в Європі - Зеленський

ОСТАННЄ

Глава СБУ: Позаминулого літа ми провели успішну операцію по знищенню одного з трьох "Орєшників" на території РФ

Український фонд культурної спадщини працюватиме за бельгійським законодавством

В Києві підрядник привласнив 2,7 млн грн під час ремонту електропостачання на Сирецько-Печерській лінії метро

Мовний омбудсмен стурбована повідомленнями про загрозу зняття з розгляду законопроєкту щодо оновлення перекладу Європейської хартії мов

В Іспанії відбудеться регулярна зустріч "Коаліції охочих" на рівні політдиректорів, нічого "секретного" немає - МЗС

"Метінвест" побудував для військових перший в Україні підземний навчальний хаб за концепцією "Сталевої мрії"

Мінкультури презентувало 15 відеопроєктів про героїзм українських військових

Зеленський узгодив основні напрями подальшої санкційної політики України

ЄК зосередиться на взаємодії з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через їх заборону агропродукції з України, до суду наразі не звертається

"Суспільне" отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі "Євробачення-2026"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА