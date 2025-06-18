Глава МВС: Передані Україні по репатріації тіла російських військових повертатимуть

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На ідентифікацію більше ніж 6 тис. тіл українських воїнів, повернутих по процедурі репатріації, піде мінімум 13-14 місяців, при наявності доказів належності тіла російському військовому, його повертатимуть до РФ - рідним для поховання, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ми повернули 6 тис. 60 тіл… Чітко розуміємо те навантаження, яке йде на наші служби – підрозділи судово-медичної експертизи, експертні, слідчі підрозділи…. Кожний пакет, який ми отримуємо, може містити одне тіло, може містити багато решток інших тіл", - розказав міністр в ефірі національного телемарафону в середу.

За його словами, є факти виявлення тіла однієї людини в різних пакунках або навіть під час різних репатріацій. Таким чином, як вважає міністр, ворог намагається затягнути час або звинуватити українську сторону.

"Часто серед тіл, які нам повертають, є тіла у військовій формі рф. Ми знаходимо документи, жетони… ворог або халатно до цього ставиться, або намагається нас спровокувати", - сказав міністр.

При цьому він наголосив, що Україна ідентифікує кожне тіло, бо форма і документи не є беззаперечним підтвердженням того, що тіло належить саме російському військовому.

"Ми повністю проводимо роботу по ідентифікації і порівнянню профілів ДНК наших захисників із тим матеріалом, який маємо для дослідження. Ретельна робота проводиться по кожному тілу, по кожній частині тіла", - запевнив глава МВС.

В цьому контексті Клименко пояснив: "Якщо бачимо тіло чи рештки не наших людей, якщо зібрано достатньо доказів, що це не наші захисники, ми звичайно віддамо їх РФ, сім'ям бійців ворожої армії для поховання".

Міністр наголосив, що проведення ідентифікації – це важка робота, яка потребує часу. Відповідаючи на питання, скільки саме часу потрібно для ідентифікації, Клименко сказав: "На ці 6 тис., на попередню думку наших фахівців, піде приблизно 13-14 місяців".

За словами міністра, всі залучені до цього процесу служби працюють в трьохзмінному режимі.