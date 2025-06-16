Інтерфакс-Україна
Події
13:35 16.06.2025

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих: репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена

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В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих: репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена
Фото: Коордштаб

Тіла ще 1245 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям, були повернуті в Україну згідно з досягнутими у Стамбулі домовленостями, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

"В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих: репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена", - йдеться у повідомленні Коордштабу у телеграмі понеділок .

Повідомляється, що 16 червня "відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Таким чином, Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей".

"Сьогодні — завершальний етап репатріації тіл загиблих. Востаннє у цьому форматі. З минулого тижня, відколи почалося виконання домовленостей у Стамбулі, нам вдалося повернути понад 6 тисяч тіл. Усі вони проходять ідентифікацію. Бо за кожним — ім’я, життя, родина, яка чекає відповіді", - зазначив міністр оборони Рустем Умєров у телеграмі.

Зазначається, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", - зазначили у Коордштабі.

"Дякую усім, хто щодня робив цю важку, але необхідну справу", - сказав міністр оборони, наголосивши, що "попереду — наступний етап: продовжуємо боротьбу за повернення полонених".

Теги: #репатріація #тіла

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