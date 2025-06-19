Глава МВС: Встановлені імена російських військових, тіла яких передані Україні по репатріації

Україна має факти та встановлені імена російських військових, тіла яких були передані по репатріації разом з тілами полеглих українських воїнів, заявляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Цинізм без меж: росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску. Ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію, породжує хаос, змішує тіла російських військових з тілами українців", - написав міністр в телеграм-каналі в четвер.

Він додав: "Так, у нас є факти. У нас є встановлені імена цих непотрібних "родінє" солдатів та офіцерів".

Зокрема, за словами глави МВС України, йдеться про труп №192/25, одягнений у форму зразка ЗС РФ. При ньому - паспорт громадянина рф, військовий квиток, талон атестату військовослужбовця №1252, виписки з наказу командира в/ч №52 від 26.12.2023, жетон з написом: "ВС РОССИИ МТ-146004"

"Особу встановлено: Бугаєв Олександр Вікторович, 1974 року народження, військовослужбовець 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади рф (в/ч 35390)", - зазначив міністр.

Клименко наголосив, що цього російського військового родичі почали пошуки ще наприкінці березня після його зникнення у районі Новомихайлівки на Донеччині.

"Це черговий доказ того, як росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб’язковим для росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам", - висловив думку Клименко.

При цьому він запевнив: "Платити все ж доведеться: ми повертаємо ці тіла".

"Світ бачить різницю: поки Україна повертає кожного свого воїна - з ім’ям та честю, росія приховує своїх, використовує їх як матеріал, а потім забуває. Стратегія ворога - не тільки вбивати, а й брехати про смерть", - підсумував глава МВС.