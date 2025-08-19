В Україну повернулися тіла 1 000 загиблих, серед них – 5 тіл військовослужбовців, які загинули у полоні

Тіла 1 000 загиблих, за попередніми даними, військовослужбовців, повернулися в Україну в рамках репатріаційних заходів, серед них є п'ять тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні та були заявлені на обмін у списках "тяжкопоранених і важкохворих", повідомляєтеся в телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) у вівторок.

"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи в рамках попередніх домовленостей. В Україну повернуто 1 000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. На жаль, серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках "тяжкопоранених і важкохворих" полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин", - йдеться в повідомленні.

У КШППВ наголошують, що російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян.

Повідомляється, що з числа повернених "на щиті" оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

"Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників КШППВ, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - повідомили у Штабі.

У КШППВ висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста та подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ.

Джерело: https://t.me/Koord_shtab/14429