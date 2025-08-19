Інтерфакс-Україна
Події
14:16 19.08.2025

В Україну повернулися тіла 1 000 загиблих, серед них – 5 тіл військовослужбовців, які загинули у полоні

2 хв читати
В Україну повернулися тіла 1 000 загиблих, серед них – 5 тіл військовослужбовців, які загинули у полоні

Тіла 1 000 загиблих, за попередніми даними, військовослужбовців, повернулися в Україну в рамках репатріаційних заходів, серед них є п'ять тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні та були заявлені на обмін у списках "тяжкопоранених і важкохворих", повідомляєтеся в телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) у вівторок.

"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи в рамках попередніх домовленостей. В Україну повернуто 1 000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. На жаль, серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках "тяжкопоранених і важкохворих" полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин", - йдеться в повідомленні.

У КШППВ наголошують, що російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян.

Повідомляється, що з числа повернених "на щиті" оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

"Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників КШППВ, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - повідомили у Штабі.

У КШППВ висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста та подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ.

Джерело: https://t.me/Koord_shtab/14429

Теги: #військовослужбовці #кшппв #тіла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 19.08.2025
Масштабні навчання за участю військовослужбовців НАТО пройдуть у вересні в Латвії

Масштабні навчання за участю військовослужбовців НАТО пройдуть у вересні в Латвії

10:07 19.08.2025
США відправляють понад 4 тис. військових для протидії латиноамериканським наркокартелям - ЗМІ

США відправляють понад 4 тис. військових для протидії латиноамериканським наркокартелям - ЗМІ

20:42 15.08.2025
Уряд України підтримав законопроєкт про відтермінування відкриття декларацій військовослужбовців

Уряд України підтримав законопроєкт про відтермінування відкриття декларацій військовослужбовців

13:30 06.08.2025
Кабмін підтримав законопроєкт про захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію – Міноборони

Кабмін підтримав законопроєкт про захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію – Міноборони

22:49 31.07.2025
Верховна Рада ухвалила закон про обов’язкові 15 днів щорічної відпустки для військовослужбовців

Верховна Рада ухвалила закон про обов’язкові 15 днів щорічної відпустки для військовослужбовців

14:47 31.07.2025
Рада гарантувала військовим-контрактникам віком до 25 років навчання у ВНЗ без відриву від служби

Рада гарантувала військовим-контрактникам віком до 25 років навчання у ВНЗ без відриву від служби

18:43 17.07.2025
Угорщина заборонила в’їзд до країни трьом високопоставленим українським військовим

Угорщина заборонила в’їзд до країни трьом високопоставленим українським військовим

17:29 15.07.2025
Військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру за зґвалтування мешканки Херсонщини — Офіс генпрокурора

Військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру за зґвалтування мешканки Херсонщини — Офіс генпрокурора

13:59 11.07.2025
ДБР у Житомирі ліквідувало схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних

ДБР у Житомирі ліквідувало схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних

15:55 07.07.2025
Військові зможуть подати рапорти про звільнення після полону і навчання під час служби через "Армію+"

Військові зможуть подати рапорти про звільнення після полону і навчання під час служби через "Армію+"

ВАЖЛИВЕ

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

ОСТАННЄ

Глави МЗС Швейцарії підтримує проведення саміту щодо України в Женеві

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

ГУР поповнило список суден, задіяних у викраданні українського зерна і вугілля

Жертвами повеней у Пакистані стали 358 осіб

Міноборони оприлюднило історії військових, які після СЗЧ добровільно повернулися до служби

У Запоріжжі число поранених зросло до 36, серед них – троє дітей – ОВА

Робота над деталями гарантій безпеки для України продовжиться найближчими тижнями – речниця Єврокомісії

Президент Єврокомісії бере участь в засіданні Коаліції охочих

Денис Шмигаль: Готується запуск "Defence City" — екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК

Парламент прийняв за основу доопрацьований законопроєкт щодо посилення взаємодії між НБУ та ФГВФО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА