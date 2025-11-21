Інтерфакс-Україна
Події
13:22 21.11.2025

Україна передала Литві російського військового, який катував литовця - СБУ

Україна передала Литві російського військового, який катував литовця - СБУ

СБУ, Офіс генпрокурора та Нацполіція передали Литовській Республіці військовослужбовця РФ, який підозрюється у воєнних злочинах, повідомляє Служба безпеки України.

"За матеріалами справи, фігурант катував полонених, а серед потерпілих від його дій був громадянин Литви, який займався волонтерством в Україні. Екстрадиція відбулася за матеріалами спільного розслідування Служби безпеки, Офісу Генерального прокурора та Національної поліції", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Відповідно до матеріалів провадження, затриманий окупант – громадянин країни-агресора Марген Гаджимагомедов, інспектор військової поліції 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії РФ. За матеріалами справи, він катував полонених, які перебували в тюрмі, облаштованій ворогом на території тимчасово окупованого аеродрому в Мелітополі на Запоріжжі.

Серед постраждалих від його дій був волонтер з Литви, який допомагав Силам оборони України з перших днів повномасштабної війни.

"Як встановило розслідування, у застінках до полонених застосовували різні тортури: тримали у сейфах, душили до втрати свідомості, підвішували за зв’язані руки, обливали холодною водою на морозі та катували струмом", - зазначається у повідомленні.

Українські захисники взяли окупанта у полон під час боїв у районі Роботиного у серпні 2024 року.

За матеріалами слідчих СБУ та іноземних партнерів, Вільнюський міський суд визнав фігуранта підозрюваним у порушенні Женевських конвенцій, законів та звичаїв війни відповідно до статей 100 і 103 (частина 1) Кримінального кодексу Литовської Республіки.

За запитом Генеральної прокуратури Литви наприкінці жовтня Україна провела процедуру екстрадиції підозрюваного для його притягнення до правосуддя.

"Це вперше з початку повномасштабної війни, коли наша держава видає затриманого військовослужбовця рф іншій іноземній державі", – зазначив заступник Голови СБУ бригадний генерал Сергій Наумюк.

Заступник Генерального прокурора Литви Гінтас Іванаускас подякував колегам з СБУ за їхній значний внесок у це розслідування.

"Відповідно до Кримінального кодексу Литовської Республіки, за воєнні злочини проти цивільних осіб та військовополонених, вчинені шляхом їх катування і незаконного позбавлення волі, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 20 років або довічне ув’язнення. Тому хочу подякувати колегам з СБУ за їхній значний внесок у це розслідування", – зазначив він.

