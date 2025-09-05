Інтерфакс-Україна
Події
20:39 05.09.2025

У Києві проходить акція "Ні дискримінації військових"

Акція "Ні дискримінації військових" проходить на центральній площі Києва в п'ятницю ввечері, її учасники вимагають ухвалення закону про військового омбудсмена і відмови від деяких інших законодавчих ініціатив, що стосуються військовослужбовців.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 20:30 на Майдані Незалежності зібралося близько 200 учасників, і люди продовжують активно підходити.

image

В руках учасники акції тримають плакати з написами: "Захистимо тих, хто 11 років захищає нас", "Вимагаємо закон про військового омбудсмена", "Виснаженого не судять, а підтримують", "Байдужість вбиває", "Де військовий омбудсмен" та інші.

Окрема група людей прийшла на акцію з плакатами "Дайте військовим право повернутися додому" і "Чіткі терміни служби".

Учасники акції скандують: "Військовий омбудсмен", "Служба не рабство", "Захисти права військових".

Станом на 21:15 учасники акції почали розходитися. На піку у мітингу брало участь до 250 людей.

Безпеку акції забезпечують правоохоронці, зокрема Поліція діалогу Головного управління Національної поліції у Києві.

Фактів порушення громадського порядку чи провокацій на даний момент не спостерігається.

За словами ініціаторки акції, ветеранки Аліни Сарнацької, яка раніше анонсувала її у себе в соціальних мережах, серед вимог: прийняти закон про військового омбудсмена; проти ухвалення законопроектів №13452 і №13260.

На її думку, підхід "збільшити покарання і цим покращити дисципліну" стосовно військовослужбовців не працює. "Ставлення до військових вже і так вкрай несправедливе, зарплати в тилу - принизливо низькі, терміни служби невизначені. Нам потрібен закон про військового омбудсмена", - додала вона.

Сарнацька підкреслила, що це реальний механізм вирішення проблем у війську та захисту прав військовослужбовців.

"Це мирна акція. Уникаємо голосних звуків та вогню - фаєрів, колонок, гучномовців. Слідкуємо за безпекою і всі разом запобігаємо провокаціям. Якщо бачите підозрілий плакат або групу людей, що візуально відрізняється від інших учасників - негайно повідомляйте організаторам. Акцію погоджено з військовою адміністрацією та КМДА. Поліція діалогу допоможе нам стежити за безпекою на зібранні", - написала вона в мережі Facebook.

4

Як повідомлялося, 4 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №13260 про повернути кримінальну відповідальність для військовослужбовців за перше самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Законопроєкт пропонує виключити ч.5 ст.401 Кримінального кодексу, згідно з якою особа, яка вперше здійснила СЗЧ може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася до слідчого, прокурора, суду із клопотанням про намір повернутися до військової частини або до місця служби.

В кінці серпня 2025 року Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував включити законопроект №13452 від 4 липня до порядку денного Верховної Ради й ухвалити за основу. В той же час, голова Комітету Сергій Іонушас (фракція "Слуга народу") зазначив, що положення законопроєкту про неможливість пом'якшення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням військовослужбовцю за непокору мають були виключені при підготовці до другого читання. Раніше законопроєкт №13452 викликав негативну реакцію серед деяких військовослужбовців. Зокрема, його критикували за занадто суворе покарання за непокору наказу командира та ризику остаточно розбалансувати систему права та обов’язку у війську.

У травні 2025 року президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена. Серед іншого, законопроектом передбачений чіткий порядок подання і розгляду скарг, а також дієвий механізм перевірок у військових частинах та органах управління. В кінці липня президент заявив, що розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати.

Теги: #київ #військовослужбовці #мітинг

