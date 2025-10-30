Інтерфакс-Україна
11:29 30.10.2025

Уряд скорегував деякі норми щодо виплат грошової компенсації в разі загибелі (смерті) військовослужбовців

Кабінет міністрів України скорегував деякі питання у порядку виплат грошової компенсації в разі загибелі (смерті) військовослужбовців.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі у четвер, внесено зміни до постанови Кабміну від 16.01.2024 № 37 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток членам сімей військовослужбовців та поліцейських у разі їх загибелі (смерті)" з метою приведення її у відповідність до ЗУ N 4470-IХ "Про внесення змін до статті 10-1 закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"".

Передбачено, серед іншого, що в разі загибелі (смерті) військовослужбовців грошова компенсація за невикористані ними за час проходження військової служби дні відпусток після здійснення встановлених законом відрахувань виплачується: у разі наявності особистого розпорядження на випадок полону - особам, визначеним в особистому розпорядженні на випадок полону, відповідно до зазначеного в особистому розпорядженні на випадок полону розміру частки у відсотках; у разі відсутності особистого розпорядження на випадок полону - особам, визначеним в абзаці четвертому пункту 6 статті 9 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (дружині/чоловіку, законним представникам малолітніх/неповнолітніх дітей, дітям з числа осіб з інвалідністю з дитинства або їх законним представникам та батькам військовослужбовців) рівними частками; у разі відсутності особистого розпорядження на випадок полону та вищезазначених осіб - особам, визначеним в абзаці пʼятому пункту 6 статті 9 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (повнолітнім дітям, рідним братам/сестрам, законним представником яких є військовослужбовець) рівними частками.

У разі відсутності визначених осіб грошова компенсація за невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток входить до складу спадщини.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6890

 

Теги: #військовослужбовці #смерть #виплати

