Інтерфакс-Україна
Події
16:49 04.11.2025

Рада має намір визначити правовий статус військовослужбовців з числа іноземців

2 хв читати
Рада має намір визначити правовий статус військовослужбовців з числа іноземців

Верховна Рада має намір визначити правовий статус військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства.

За відповідний законопроєкт №14052 про внесення змін до деяких законів щодо правового статусу та медичного забезпечення військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства проголосували у першому читанні 273 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Законопроєкт, зокрема, передбачає, що іноземні громадяни, які проходять військову службу, для підтвердження законності перебування на території України, мають право на оформлення посвідки на тимчасове проживання на весь строк дії контракту, а також протягом трьох місяців після його припинення або розірвання. Крім того, відповідно до положень законопроєкту, іноземні військовослужбовці та члени їхніх сімей можуть подавати паспортний документ, термін дії якого закінчився або який потребує обміну, якщо для отримання нового документа необхідно звертатися до органів влади країни громадянства або попереднього постійного проживання, яка здійснила акт збройної агресії проти України або не визнає її територіальну цілісність і суверенітет.

Законопроєкт також передбачає внесення змін до статті 3 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", якими пропонується встановити, що його дія не поширюється на іноземних громадян та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, за винятком норм, що регулюють питання грошового та медичного забезпечення, а також надання відпусток.

Теги: #військовослужбовці #статус #верховна_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:19 04.11.2025
Рада підтримала у першому читанні законопроєкти щодо пільгового режиму для промінвестицій

Рада підтримала у першому читанні законопроєкти щодо пільгового режиму для промінвестицій

14:37 04.11.2025
Рада має намір надати право на відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили за контрактом "18-25"

Рада має намір надати право на відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили за контрактом "18-25"

19:10 03.11.2025
Військові заощадили понад 1,1 млн грн завдяки програмі Армія+ на АЗК під ТМ Parallel

Військові заощадили понад 1,1 млн грн завдяки програмі Армія+ на АЗК під ТМ Parallel

15:54 03.11.2025
Раді рекомендують ухвалити закон щодо уточнення питання проходження військової служби співработниками розвідорганів - нардеп

Раді рекомендують ухвалити закон щодо уточнення питання проходження військової служби співработниками розвідорганів - нардеп

11:29 30.10.2025
Уряд скорегував деякі норми щодо виплат грошової компенсації в разі загибелі (смерті) військовослужбовців

Уряд скорегував деякі норми щодо виплат грошової компенсації в разі загибелі (смерті) військовослужбовців

14:13 28.10.2025
Раді рекомендують ухвалити у першому читанні законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання

Раді рекомендують ухвалити у першому читанні законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання

10:07 28.10.2025
Гетманцев констатує відсутність потенціалу Ради оподаткування посилок вартістю до EUR150

Гетманцев констатує відсутність потенціалу Ради оподаткування посилок вартістю до EUR150

17:27 22.10.2025
Рада підтримала правку про збільшення фінансування на держзакупівлі ліків

Рада підтримала правку про збільшення фінансування на держзакупівлі ліків

15:47 21.10.2025
Рада підтримала висновки та пропозиції до законопроєкту про держбюджет-2026

Рада підтримала висновки та пропозиції до законопроєкту про держбюджет-2026

13:48 21.10.2025
Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Колісник

Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Колісник

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

США повинні бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування РФ – Зеленський

Німеччина передала Україні 2 системи ППО Patriot – Зеленський

Зеленський: Звіт Єврокомісії підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6

Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

ОСТАННЄ

Справа колишнього голови ДФС Насірова: Сторони мають 30 днів на подання апеляційної скарги

Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

Секретар РНБО обговорив з послом Японії безпекову та економічну співпрацю

Розвідка: російські спецслужби створюють фейкові ресурси для дискредитації спецпідрозділів ГУР

Єврокомісія: Україна досягла "помірного прогресу" у царині свободи слова – Пакет розширення

Єврокомісія: Україна досягла певного прогресу у боротьбі з тяжкою та організованою злочинністю – Пакет розширення

Спецпризначенці СБУ за місяць ліквідували понад 1,5 тис. окупантів та десятки одиниць техніки на покровському напрямку

Промисловці закликали не підвищувати тарифи на вантажні перевезення і е/е через ризик падіння виробництва та зупинки підприємств

Керівництво інституту НАНУ з Харкова судитимуть за розтрату 5 млн грн

Зеленський: Орбан має запропонувати щось Україні, яка захищає всю Європу від Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА