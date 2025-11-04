Верховна Рада має намір визначити правовий статус військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства.

За відповідний законопроєкт №14052 про внесення змін до деяких законів щодо правового статусу та медичного забезпечення військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства проголосували у першому читанні 273 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Законопроєкт, зокрема, передбачає, що іноземні громадяни, які проходять військову службу, для підтвердження законності перебування на території України, мають право на оформлення посвідки на тимчасове проживання на весь строк дії контракту, а також протягом трьох місяців після його припинення або розірвання. Крім того, відповідно до положень законопроєкту, іноземні військовослужбовці та члени їхніх сімей можуть подавати паспортний документ, термін дії якого закінчився або який потребує обміну, якщо для отримання нового документа необхідно звертатися до органів влади країни громадянства або попереднього постійного проживання, яка здійснила акт збройної агресії проти України або не визнає її територіальну цілісність і суверенітет.

Законопроєкт також передбачає внесення змін до статті 3 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", якими пропонується встановити, що його дія не поширюється на іноземних громадян та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, за винятком норм, що регулюють питання грошового та медичного забезпечення, а також надання відпусток.