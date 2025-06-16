Глава МВС України: РФ навмисно ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих

РФ навмисне ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих, повертаючи їх в понівеченому стані, а під час останніх репатріацій Україні передали й тіла російських військових - змішані з тілами українців, повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

“Після кожної репатріації розпочинається кропітка робота: розтин, ретельний огляд слідчим, проведення ДНК-експертиз, перевірка кожної деталі. Цей процес і так складний та тривалий. А росія ще й навмисно ускладнює нам процес ідентифікації”, - написав міністр внутрішніх справ в телеграм-каналі в понеділок.

Він зазначив: “Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації”.

За словами Клименка, під час останніх репатріацій Україні передали й тіла російських військових - змішані з тілами українців.

“На жаль, це факт. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей”, - наголосив він.

При цьому глава МВС запевнив, що в будь-якому разі ці тіла теж ідентифікуються.

“Наші експерти працюють на межі можливого. Кожна експертиза проводиться ретельно і не один раз. Фахівці підготовлені, лабораторії оснащені, процеси відпрацьовані. Найбільший виклик – час”, - додав Клименко.

Міністр завірив, що процес ідентифікації максимально прискорюється, та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше.

“Ми розуміємо біль і очікування родин… Ми не маємо права на помилку. Для нас це не статистика. Це - люди, і кожен з них заслуговує на гідне ставлення.