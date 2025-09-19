У Раді працюють над питанням впровадження міжвідомчого алгоритму ідентифікації загиблих

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності працює над удосконаленням законодавства в частині впровадження міжвідомчого інтегрованого алгоритму ідентифікації та правового регулювання судово-медичних досліджень неідентифікованих тіл загиблих.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, на робочій зустрічі в правоохоронному комітеті представники Офісів президента України та генерального прокурора, міністерств внутрішніх справ, оборони, охорони здоров’я, Генерального штабу Збройних сил України, Національної поліції та громадських організацій обговорили шляхи удосконалення правових засад відбору біологічного матеріалу, обробки геномної інформації людини для її державної реєстрації.

Учасники зустрічі також розглянули питання надання дозволу використання шаблонів відцифрованих відбитків пальців рук осіб, що сприятиме ефективному розшуку зниклих безвісти та ідентифікації невпізнаних тіл (останків) загиблих.

На зустрічі зазначалося, що Міністерство внутрішніх справ спільно з Державною міграційною службою України розробляють методи використання баз даних біометричних шаблонів національної системи біометричної верифікації та ідентифікації для встановлення осіб загиблих.

Учасники зустрічі зазначили, що вжиття нових заходів та підходів у кримінальному процесуальному законодавстві сприятиме оперативності процесів розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин та ідентифікації невпізнаних загиблих.