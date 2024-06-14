Алгоритм надання статусу УБД потребує вдосконалення - міністр

Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вважає, що алгоритм надання статусу учасника бойових дій (УБД) потребує вдосконалення.

"Учасники обговорили можливі кроки щодо прискорення цього процесу. Адже інколи термін отримання статусу УБД триває понад три місяці. На початку 2024 р. було ухвалено закон, покликаний автоматизувати процедуру. Але підставою для отримання все одно є наказ командира військової частини. Тому з деяких причин іноді шлях документів здається занадто довгим і забюрократизованим", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінреінтеграції за результатами наради з питань ветеранської політики.

Зазначається, що для вирішення цього питання вкрай необхідним є покращення комунікації між військовими частинами та інституціями, які займаються наданням статусу УБД.